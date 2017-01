Deze vrouw was vroeger een kindsterretje

De Amerikaanse actrice Andrea Barber flaneerde woensdagavond over de rode loper van de People’s Choice Awards. De 40-jarige vrouw was vroeger een kindsterretje en vertolkte een irritant meisje in een populaire serie. Herken jij ze?

Barber is de actrice die de rol van Kimmy Gibbler vertolkte in de nineties reeks ‘Full House’. Vandaag doet ze mee in het vervolgprogramma ‘Fuller House’, dat een award won voor de beste komische serie, er ziet ze er zo uit.

De volwassen Kimmy was niet de enige opgegroeide ‘Full House’-ster op de rode loper. Collega’s Jodi Sweetin, Stephanie in de serie, en Candace Cameron, beter bekend als D.J., waren ook van de partij. We herkenden ook Lori Loughlin (Rebecca), Bob Saget (Danny Tanner), uncle Jesse (John Stamos) en Joey (Dave Coulier).

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS