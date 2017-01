Granada haalt Ingason weg bij Lokeren

De Spaanse eersteklasser Granada bevestigt via Twitter de komst van Lokeren-verdediger Sverrir Ingason. De IJslandse verdediger tekende een contract voor 3.5 seizoenen. Lokeren ontvangt 1,8 miljoen euro voor hem.

Lokeren haalde Ingason twee jaar geleden weg bij het Noorse Viking. De centrale verdediger stond de voorbije seizoen bijna altijd in de basis. De 23-jarige Ingason mocht bij IJsland twee keer invallen op het voorbije EK.

Granada is momenteel negentiende en voorlaatste in de stand in Spanje, het heeft slechts één puntje meer dan rode lantaarn Osasuna. Zaterdag moet het op speeldag 18 op bezoek bij Espanyol.