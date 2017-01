Per Mertesacker verlengt bij Arsenal

Premier League-club Arsenal heeft het contract van de voormalige Duitse international Per Mertesacker met een seizoen verlengd. De 32-jarige verdediger blijft zo tot medio 2018 bij de club uit de Britse hoofdstad, zo maakte Arsenal donderdag bekend.

De 104-voudige Duitse international speelt al sinds 2011 voor The Gunners. “Hij is een van de leiders in onze kern en dus hebben we niet getwijfeld om de optie in zijn contract te lichten”, vertelde Arsenal-coach Arsène Wenger.

Wegens een knieblessure kwam Mertesacker dit seizoen nog niet in actie voor Arsenal. Intussen traint de centrale verdediger echter opnieuw mee met de kern.