Is dit de échte inhoud van je pot Nutella?

Een gebruiker van socialenetwerksite Reddit meent heel concreet aan te tonen hoeveel van elke ingrediënt er écht in je pot Nutella zit. De verschillende bestanddelen zijn afgebeeld in een pot van de bekende hazelnootpasta, in laagjes boven elkaar.

Of de afbeelding die viraal ging helemaal accuraat is, valt niet met zekerheid te zeggen. Ook Ferrero, het bedrijf achter het bruine goud, wil de foto bevestigen noch ontkennen. Vooral de hoeveelheid suiker, die meer dan de helft van de pot van 400 gram inneemt, valt op. Toch lijkt het te kloppen: één pot pasta bevat effectief 227,2 gram suiker -8,5 per 15 gram om precies te zijn.

Foto: Reddit

Onder de ingrediënten vinden we ook palmolie, toegevoegd om de smeuïgheid van de boterhampasta te bevorderen. Onlangs nog kwam Nutella in het nieuws omdat het “de kans op kanker zou vergroten”, een stelling die Ferrero later ten stelligste ontkende en ontkrachtte. “De gezondheid en veiligheid van onze klanten is een absolute prioriteit voor Ferrero”, klonk het.