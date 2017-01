“Diego Costa stelt waanzinnige eisen om bij Chelsea te blijven”

Diego Costa was deze week terug op training bij Chelsea na een ruzie met trainer Antonio Conte. De reden van zijn terugkeer: de club was akkoord om opnieuw te onderhandelen over de voorwaarden in zijn contract. Volgens de Engelse krant The Sun zou Costa zo’n 350.000 euro per week eisen.

De problemen met Diego Costa begonnen met een discussie over zijn fitheid. Costa beweerde last te hebben van zijn onderrug, maar de medische staf én trainer Antionio Conte waren niet overtuigd van die blessure. Het bestuur van de Engelse club vroeg zich af of Costa een transfer naar China probeerde te forceren. Hij had een mooie aanbieding op zak van Tianjin Quanjian, de club van Axel Witsel.

Maandag verscheen de 28-jarige spits opnieuw op training, nadat hij te horen kreeg dat er opnieuw contractonderhandelingen zullen volgen. Chelsea liet al weten dat het geen 350.000 euro per week, zowat het dubbele van wat hij momenteel verdient, zal betalen. Een bod van 260.000 euro per week zou wel op de tafel liggen, met daarbovenop nog bonussen. De Spaanse international kwam in juli 2014 over van Atlético Madrid.