Red Flames ook te sterk voor Frankrijk (met B-ploeg)

De Belgische nationale voetbalvrouwen hebben donderdag in een oefeninterland in het Franse Clairefontaine met 1-2 de maat genomen van Frankrijk B. De Belgische doelpunten kwamen op naam van Davinia Vanmechelen en Jana Coryn.

De oefenwedstrijd met de Franse vrouwen maakte deel uit van de eerste stage van de Red Flames in 2017. De selectie verzamelde dinsdag in Tubeke. “Het is goed dat we het jaar kunnen starten met een overwinning. Iedereen zat van bij de start goed in de wedstrijd en speelde gezond agressief. We zijn tevreden met dit resultaat”, aldus bondscoach Ives Serneels op de website van de Belgische voetbalbond.

Later volgt van 1 maart tot 8 maart de Cyprus Women’s Cup, met wedstrijden tegen Zwitserland, Italië, Noord-Korea en een plaatsingswedstrijd. Op 11 april sparren de Flames in Leuven tegen Schotland, op 13 juni spelen ze in Leuven nog een vriendschappelijk duel tegen vicewereldkampioen Japan.

De Red Flames plaatsten zich voor het eerst voor de eindronde van het EK, dat komende zomer van 16 juli tot en met 6 augustus plaatsvindt in Nederland. De selectie van Ives Serneels werd ingedeeld in groep A en neemt het daarin op tegen Denemarken, Noorwegen en gastland Nederland.