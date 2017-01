Geen Neto of Rinne, maar wel vijf winteraankopen in wedstrijdkern van AA Gent

De winterstop in de Jupiler Pro League is eindelijk gedaan. AA Gent opent vrijdag opnieuw de vaderlandse competitie met een thuismatch tegen Play-Off 1 concurrent Charleroi. Hein Vanhaezebrouck neemt vijf wintertransfers meteen op in zijn selectie.

Birger Verstraete, Darko Bjedov, Samuel Kalu, William Troost-Ekong en Lovre Kalinic zitten allemaal in de selectie voor de match tegen Charleroi.

Renato Neto, die de winterstage eerder verliet met problemen aan de knie, geraakt niet tijdig fit. Ook verdediger Lasse Nielsen is er niet bij. De verdediger staat op het punt om te tekenen voor het Zweedse Malmö. Doelman Jacob Rinne tenslotte wordt gepasseerd door Kalinic en Thoelen.

Er werd Vanhaezebrouck op de persconferentie naar de afgeketste transfer gevraagd. “Ik geef geen commentaar over Trebel. Dat is geen speler van ons. Moest iederen die ik wil komen, dan worden we elk jaar kampioen. Dan winnen we misschien de Champions League. Heb je sommige spelers niet, dan moet je er ook niets over zeggen.”

