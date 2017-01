Met zes voor drie tickets: wie wint de strijd om Play-off 1?

Nog negen wedstrijden in de reguliere competitie en de strijd om Play-off 1 is al in alle hevigheid losgebarsten. Club Brugge, Anderlecht en Zulte Waregem lijken zeker, de andere drie tickets zullen verdeeld worden tussen de ‘groten’ Gent, Standard en Genk en de ‘kleintjes’ Oostende, Mechelen en Charleroi. We zetten hun programma’s naast elkaar met plus en min.

Oostende 21 m / 36p

Plus: Behalve Standard ontvangt KVO nog alle toppers thuis. Het heeft het interessantste programma van de zes concurrenten en nog steeds een voorsprong van vier punten op de zevende. En Dutoit is beter dan Ovono (Afrika Cup)

Min: Siani is naar de Afrika Cup. Bij bekeruitschakeling in Genk zal de druk toenemen. Coucke mikt zelfs op een Europees ticket.

Mechelen 21 m/35p

Plus: Mechelen zit in een opwaartse spiraal, wil wel heel graag maar moét niet en Ferrera brengt vertrouwen. En het heeft toch al drie punten voorsprong op nummer 7.

Min: De laatste drie matchen, als het er om gaat, zijn loodzwaar, met verplaatsingen naar concurrenten Standard en Gent en thuis Anderlecht.

Charleroi 21m / 34p

Plus: Met Harbaoui heeft Charleroi een topscorer in huis. Coach Mazzu bewees al eerder dat hij de Zebra’s boven hun mogelijkheden kan doen uitgroeien en in de laatste drie matchen is een 9 op 9 best haalbaar.

Min: Gent, vrijdagavond, en Oostende volgende week kunnen meteen worden teruggeslagen.

Gent 21 m / 32

Plus: Met Kalinic een nieuwe topkeeper, met Tekie een veelbelovende middenvelder, met Kalu een nieuwe Simon: Gent is beter gewapend. Vooral omdat de Buffalo’s niet het zwaarste programma hebben, ook gezien hun bedenkelijke uitreputatie

Min: Tottenham zal mentaal en fysiek veel vergen, Coulibaly zit op de Afrika Cup, (nog) geen echte vervanger voor Kums, een achterstand goed te maken en misschien wel het meeste druk.

Standard 21 m / 31

Plus: Op Anderlecht na ontvangen de Rouches thuis de zwaarste tegenstanders. En als topaankoop Marin bevestigt is de ploeg ondanks het vertrek van Trebel misschien wel sterker geworden

Min: Ook Jankovic kreeg nog geen regelmaat in zijn ploeg die het alweer op bepalende momenten laat afweten. Het gif van Trebel is weg en er is de kans met een mokkende Belfodil, beste speler, te zitten.

Genk 20m/28 p

Plus: De nieuwe coach Stuivenberg moet voor een nieuwe dynamiek zorgen en heeft intrinsiek een groep die àltijd PO1 moet halen

Min: Ndidi weg, topscorer Karelis voor de rest van het seizoen uit, het zwaarste extra programma, met beker én EL, en (gezien hun thuisreputatie) nog zes uitmatchen

Klassement

1. Club Brugge -43

2. Anderlecht -41

3. Zulte Waregem -40

4. Oostende -36

5. KV Mechelen -35

6. Charleroi -34

---------

7. AA Gent -32

8. Standard -31

9. Racing Genk* -28

10. Lokeren -24

11. Kortrijk -24

12. STVV -20

13. Eupen -20

14. Waasland-Beveren* -19

15. Westerlo -15

----------

16. Moeskroen -12

*speelden een match minder