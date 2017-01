Kindermoordenaar vrij omdat onderzoeksrechter 45 minuten te laat is

Philippe Rouffaer, die op de voorlaatste dag van 2016 zijn twee dochtertjes vermoord heeft, is vrij wegens procedurefouten. De onderzoeksrechter was 45 minuten te laat om zijn aanhoudingsmandaat af te leveren. En dus kon de kamer van inbeschuldigingstelling niet anders dan de man vrij te laten.

Het drama speelde zich op vrijdagochtend 30 december 2016 af in Soumagne (Luik). De brandweer was opgeroepen voor een woningbrand in de rue Rosa Luxembourg. Maar al snel werd duidelijk dat het om een gezinsdrama ging. De vader, die gescheiden leefde van zijn vrouw, had eerst zijn kinderen Loana (8) en Naora (11) vermoord en stak daarna de woning in brand. Hij had zijn aders doorgesneden om zelfmoord te plegen. De man kon gered worden.

Op 1 januari werd hij een eerste keer verhoord door de politie. Op 2 januari in de namiddag werd hij voor de onderzoeksrechter geleid met het oog op zijn aanhouding. Alleen moest dat aanhoudingsbevel voor 14 uur ondertekend worden om de wettelijke termijn van 24 uur niet te overschrijden. Helaas, de onderzoeksrechter was 45 minuten te laat, zo melden Waalse media.

Foto: *

En dus vroeg de verdediging de vrijlating van de vader op basis van procedurefouten.

Vandaag, donderdag, liet de kamer van inbeschuldigingstelling hem vrij. Hij zal zich later wel voor de rechtbank moeten verantwoorden voor de moord op zijn twee dochtertjes en voor opzettelijke brandstichting.