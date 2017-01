AA Gent krijgt extra tickets na stormloop voor legendarische match op Wembley

7.000 Buffalo’s kunnen aanwezig zijn voor de nu al legendarische match tegen Tottenham op Wembley. Dat is veel meer dan de oorspronkelijke 2.500 plaatsen voor de bezoekers. Er was een ware stormloop voor de tickets, door de goedkope prijzen en omwille van de mythische locatie.

Op 23 februari neemt AA Gent het op tegen het grote Tottenham Hotspur in de Europa League. Maandag vroegen maar liefst 2.000 Belgische fans tickets aan in Tottenhamvakken, de verkoop van Gentse tickets is begint pas zaterdag. Op vraag van AA Gent hebben de ‘Spurs’ de 2.000 Belgische ticketaanvragen gerelocaliseerd in de bovenste ring. Bovendien ontvangt AA gent 1.000 extra tickets.

De voorverkoop voor de terugwedstrijd op Wembley wordt op zaterdag 28 januari vanaf 10u gehouden, die dag kunnen enkel abonnees tickets kopen. Indien er nadien nog tickets zouden over blijven, dan wordt er een nieuwe verkoopdag georganiseerd voor de niet-abonnees.

AA Gent is tevreden over de samenwerking met Tottenham Hotspur, en bedankt daarvoor zijn fans. de “uistekende reputatie van KAA Gent-supporters tijdens voorgaande Europese campagnes” zorgden ervoor dat de onderhandelingen in een “amicale sfeer” verliepen.

Eerder was al bekendgeraakt dat ook de fans van de Spurs storm lopen voor de confrontatie. Verwacht wordt dan ook dat Wembley tot in de nok gevuld zal zijn. Tottenham werkt zijn Europese thuiswedstrijden af in het nationale Wembleystadion omdat het vertrouwde White Hart Lane momenteel verbouwd wordt. In de Champions League-duels tegen Monaco en Leverkusen speelden de Spurs telkens voor meer dan 85.000 toeschouwers.

De heenwedstrijd tussen Gent en Tottenham gaat op 16 februari door in de Ghelamco Arena.