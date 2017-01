Beelden opgedoken van heftige vechtpartij voor Aarschotse school

Een zwaar gehavende bovenlip, enkele losse tanden en een afspraak bij de jeugdrechter. Ziedaar het resultaat van een heftige vechtpartij tussen twee 13-jarigen voor een school in het Vlaams-Brabantse Aarschot, eerder deze week. Het rondje knokken werd gefilmd door enkele omstanders en verspreidt zich inmiddels als een lopend vuurtje op sociale media.

De feiten dateren van maandag en vonden plaats in de buurt van het Damiaaninstituut. In het filmpje is een groep jongeren te zien die na schooltijd een cirkel hebben gevormd rond twee jongens die duidelijk een eitje met elkaar hebben te pellen. Te midden van opdwarrelende sigarettenrook, vurige aanmoedigingen en bewonderend gefluit, trekt het duo kemphanen hun trui uit om dan elkaar stoer in de koude in T-shirt elkaar in de haren te vliegen. Wat volgt zijn enkele rake klappen in het gezicht van beide jongemannen, wat over en weer trappen en een poging tot tackle. De vechtpartij duurt alles bij elkaar 30 traag wegtikkende seconden. Gedurende al die tijd laten de ‘vrienden’ van Y. en B. maar begaan - tot hun grote plezier. Pas wanneer drie vrouwelijke leerkrachten komen toegesneld en tussenbeide komen, staken de tieners hun kamp en vegen ze het bloed van hun gezicht.

De beelden zijn verspreid door de beruchte Nederlandse website Dumpert.nl. Nu het filmpje online staat, wordt Y. door zijn vrienden volop bewierookt en als overwinnaar uitgeroepen van de weinig benijdenswaardige confrontatie. Ze vinden hem een echte “strijder”. Want, zo luidt het, Y. zou toch zeker enkele tanden van B. hebben los gemept. Al kreeg hij toch ook enkele rake klappen. Zo zou hij al een foto naar z’n makkers hebben gestuurd waarop hij met een gehechte bovenlip pronkt.

Jeugdrechter

De schooldirectie kan alvast niét lachen met de aanvaring. “Wij zijn diezelfde dag nog verwittigd en hebben een proces-verbaal voor wederzijdse slagen opgesteld”, luidt het bij de lokale politie van Aarschot. “De identiteit van beide jongeheren is ons bekend. Ze worden uitgenodigd om een verklaring af te leggen. Daarna mogen ze zich verantwoorden bij de jeugdrechter.” Het lijkt er voorlopig naar uit te zien dat beide jongens even veel schuld hebben aan de vechtpartij. “Maar daarover moet de rechter beslissen. Het verhaal van beide jongeheren zal worden onderzocht.”

De politie heeft inmiddels ook van de schooldirectie de vraag gekregen om bij elkaar te zitten en na te denken hoe ze de jongeren van de school kunnen sensibiliseren. “We willen samen een signaal geven dat we dit niet tolereren. Dat omstanders niet tussen komen en dit ‘normaal’ lijken te vinden, toont aan dat er iets schort.” Volgens de politie gebeurt het wel eens vaker dat in het Aarschotse oproepen binnen lopen waarin bezorgde mensen verwittigen dat er na schooltijd mogelijk wordt geknokt. “Maar uiterst zelden gebeurt er ook daadwerkelijk iets, laat staan dat het er zo heftig aan toe gaat.”