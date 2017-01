De overleden vrouwelijke officier die behandeld werd voor borstkanker met zuiveringszout

Robert O Young, de vader van het alkaline-dieet, moet mogelijk voor drie jaar de gevangenis in. Hij behandelde meerdere terminale kankerpatiënten in zijn ranch door het intraveneus toedienen van zuiveringszout. Onder andere de ondertussen overleden Britse officier Naima Houder-Mohammed (27) betaalde duizenden dollars voor de behandeling.

De Britse vrouwelijke officier Naima Houder-Mohammed was in mei 2009 nog maar net aangesteld als bevelhebber in het Britse leger. Een jaar later sloeg het noodlot toe: de vrouw kreeg borstkanker. Na een succesvolle behandeling werd ze kankervrij verklaard, maar in 2012 ontdekte men dat de kanker was teruggekeerd.

Aangezien ze niet veel medische opties had zocht Naima via het internet naar oplossingen. Daar stootte ze op ene dokter Robert O Young, een alternatieve gezondheidsauteur uit Amerika die kankerpatiënten online probeert te bereiken. Van zijn boek “The pH Miracle” werden wereldwijd meer dan 4 miljoen exemplaren verkocht.

Ziektes behandelen met zuiveringszout

Dokter Young promoot de zogenaamde ‘alkaline-aanpak’. Ziektes ontstaan volgens hem door zuren in het lichaam. Door alkalische stoffen zoals bicarbonaat (ook wel zuiveringszout of soda genaamd) toe te dienen worden zuren geneutraliseerd.

Young gelooft namelijk dat er vreemde dingen gebeuren als je bloed zuurhoudend wordt. Hij beweert dat je bloedcellen dan in bacteriën transformeren, waardoor je uiteindelijk ziek wordt. In zijn alkaline-dieet raadt hij aan om ‘zure’ voeding zoals vlees, kip, vis, eieren en granen te vervangen door ‘plantaardige voedingswaren’ zoals fruit en groenten.

Zijn opvattingen gaan echter in tegen alle huidige wetenschappelijke ideeën.

Op behandeling in de ranch van dokter Young

Naima contacteerde Young uiteindelijk via mail en de twee stuurden een tijdje mails heen en weer. In een mail die dokter Young naar Naima stuurde in juli 2012 schreef hij haar dat het “van groot belang is om dagelijks een infuus met zuiveringszout toe te brengen in het bloed.” Hij raadde haar aan om dit minstens 8 tot 12 weken vol te houden. Hij nodigde haar uit om hiervoor naar zijn ranch in Amerika te komen. “Ik weet dat het niet gemakkelijk zal zijn, maar je zal bij mij in een gecontroleerde omgeving zijn waar je alle zorg krijgt die je nodig hebt.”

Sinds 2005 hebben meer dan 80 terminaal zieke patiënten maanden aan een stuk op zijn ranch verbleven. Tijdens de behandeling kregen ze intraveneuze infusen met een alkaline-oplossing van bicarbonaat, ofwel zuiveringszout, dezelfde substantie die men in koelkasten gebruikt om geuren te absorberen.

Meer dan 77.000 dollar kosten

Volgens dokter Young heeft hij de vrouw geen geld gevraagd voor de behandeling, al blijkt iets helemaal anders uit hun emailcommunicatie. Voor Naima naar zijn ranch kwam schreef hij het volgende in een mail: “Nog één iets, het geld moet overgeschreven zijn voor je hier toekomt. Heb je dit al in orde gebracht?”

Naima en haar familie hebben Young in totaal meer dan 77.000 dollar betaald voor de behandeling. Young verdedigde zich door te zeggen dat dokters nu eenmaal betaald moeten worden. “Maar het was een faire prijs.”

Niet de enige overleden patiënt

Na drie maanden op Youngs ranch verslechterde de situatie van Naima en moest ze naar het ziekenhuis gebracht worden. Ze keerde terug naar het Verenigd Koninkrijk, waar ze stierf in aanwezigheid van haar familie. Ze was slechts 27.

Naima was niet de enige die de behandeling niet overleefde. Tijdens een onderzoek van de Medical Board of California een jaar eerder ontdekte men dat 15 andere patiënten eveneens gestorven waren tijdens de behandeling.

33 druppels intraveneus zuiveringszout

Patiënt Genia Vanderhaeghen stierf aan hartfalen nadat ze 33 druppels intraveneuze sodium bicarbonaat had toegediend gekregen over een periode van 31 dagen. Elke toediening kostte haar 550 dollar.

Gevangenisstraf van drie jaar

Vorig jaar werd dokter Young veroordeeld voor het uitvoeren van het doktersberoep zonder geldig diploma. Er hangt hem nu een gevangenisstraf van drie jaar boven het hoofd. In de rechtszaal kwam aan het licht dat hij zijn diploma gekocht heeft.

Toen een reporter van BBC hem tijdens een persoonlijk gesprek vroeg of hij spijt heeft van zijn daden, antwoordde Young: “Ik heb geen spijt, want duizenden, zo niet miljoenen, mensen zijn geholpen door mijn alkaline- dieet.”