Schokkende beelden opgedoken vanop filmset van avonturenfilm met hond

Beelden van achter de schermen van de nieuwe kinderfilm ‘A Dog’s Purpose’ hebben heel wat ophef veroorzaakt. Daarin is duidelijk te zien hoe de crew meermaals één van hun angstige filmsterren, toch in een woeste rivier probeert te krijgen, om de actiescènes op te kunnen nemen, ook al is de hond duidelijk doodsbang.

Hercules, een Duitse scheper, is één van de filmsterren uit de nieuwe prent ‘A Dog’s Purpose’, die op 27 januari uitkomt. Een kinderfilm, een komisch drama, een avonturenfilm. Dat laatste lijkt ten koste te gaan van de dieren die erin meespelen.

Video van achter de schermen brengt film in diskrediet

Op een video, die entertainmentwebsite TMZ heeft weten te bemachtigen, zijn er beelden van achter de schermen van de productie te zien. De bedoeling was dat Duitse scheper Hercules een stunt zou uitvoeren in een kolkende wilde rivier, maar daar was het dier duidelijk te bang van. Je ziet hem terugdeinzen en worstelen om weg te geraken, terwijl een crewlid hem toch in het water probeert te tillen.

“Je moet hem er gewoon ingooien”, roept een stem achter de camera, waarna het crewlid hem van zich af probeert te krijgen en zijn poten in het water doet duwen. Hercules springt terug op het platform, maar uiteindelijk schuiven ze hem er toch in. Het dier blijft spartelen om uit het wilde water te geraken.

Een film voor dierenliefhebbers!?

Dierenrechtenorganisatie PETA is furieus en ze roepen “alle hondenliefhebbers op om de film te boycotten, wat de enige manier is om hen te laten weten dat ook honden op een menselijke manier moeten worden behandeld en niet als filmrekwisieten.”

Ook acteur Josh Gad, die de stem van Hercules speelt in de film, was gechoqueerd, liet hij weten in een tweet. “Ik ben er niet goed van. het is droevig om te zien hoe zo’n dier tegen zijn wil in aan iets moet meewerken, waar hij niets aan heeft.”

“We hebben hem helemaal niet gedwongen”

Amblin Entertainment, het Amerikaans filmproductiebedrijf achter de animatiefilm, reageert nu. “De film wil de speciale band tussen mensen en honden laten zien. We volgen dan ook heel streng elk ethische protocol en proberen een veilige haven te creëren voor de dieren.” Ze hebben hem niet gedwongen, beweren ze, de beelden zouden zijn bewerkt. “De Duitse scheper, Hercules, was al dagen aan het oefenen op de scènes in het water, om er zeker van te zijn dat hij zich comfortabel zou voelen bij alle stunts.”

Toen ze zagen dat Hercules zo bang was, hebben ze naar eigen zeggen de filmopnames meteen stopgezet. “We hebben die dag geen poging meer gedaan om die scène te maken.” Toen ze de draad opnieuw oppikte zou Hercules zich beter gevoeld hebben en niet meer in het water zijn gegooid. “Hercules is gelukkig en gezond”, voegen ze er nog aan toe.