Van Wijk volgt Ferrera op bij OH Leuven

Dennis van Wijk is de nieuwe trainer bij OH Leuven. Hij volgt de ontslagen Emilio Ferrera op. Hij heeft zonet een contract ondertekend van anderhalf seizoen. Opdracht: OHL nog naar de top vier loodsen in laatste 6 speeldagen in eerste klasse B.

Oud-Heverlee Leuven is de dertiende Belgische club waar Van Wijk als trainer aan de slag gaat. Eerder stond de ex-speler van Club Brugge bij Knokke, Oostende, Blankenberge, Cercle Brugge, Roeselare, Sint-Truiden, Bergen, Charleroi, Antwerp, Westerlo, Deinze en Beerschot Wilrijk aan het roer.

Na 22 speeldagen is OHL met 24 punten zesde en op twee na laatste in de eerste klasse B. Met 9 punten uit 8 wedstrijden bezet de club dezelfde positie in de stand van de tweede periode.