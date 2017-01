Zulte Waregem rondt komst ‘Izquierdo van Zulte’ af, ook City-spits op proef

Zulte Waregem heeft de komst van de 19-jarige Nigeriaan Aliko Bala afgerond. De linksvoetige flankaanvaller komt over van AS Trencin en tekende voor 3,5 seizoenen. Vanmiddag was ook David Faupala, een centrumaanvaller van Manchester City, op proef bij Essevee.

Bala wordt omschreven als een groot talent dat in één-op-één-situaties zich zeer goed uit de slag weet te trekken. Daarmee hebben coach Francky Dury en algemeen directeur Eddy Cordier het type speler dat ze wilden binnengehaald. Een “type Izquierdo” verwees Dury eerder naar de Colombiaan van Club Brugge. Op internet lekte al een foto uit van Bala die met algemeen manager Eddy Cordier poseerde met het truitje van Zulte Waregem.

BREAKING: Photo Confirmation- Aliko Bala's move to Zulte Waregem is now in the bag. Contract designed until 2020. pic.twitter.com/6cQ2v5J6yS