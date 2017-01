Vader vindt pervert die dochter lastig viel en geeft hem een pak slaag

De politie was al een hele tijd naar hem op zoek maar vond hem niet. Maar de 51-jarige vader van een meisje dat door hem werd lastiggevallen, kwam hem wel op het spoor. Hij verwittigde de politie maar voor die ter plaatse was, had hij al zelf afgerekend met de pervert. De man raakte gewond en is intussen aangehouden.

Een 14-jarige meisje uit Asten, in Noord-Brabant, werd al een tijdje online lastiggevallen. De politie kende de dader en spoorde hem op. Maar voorlopig zonder resultaat. De man, Jack S., deed zich op het internet voor als de 14-jarige Jessie.

Wat de politie niet lukte, kon de vader van het slachtoffer wel. Na een zoektocht van ruim twee weken, weet BN DeStem, vond de vader van het slachtoffertje donderdag de auto van S. in Eindhoven. Hij verwittigde de politie. Maar toen die arriveerde, had de vader van het meisje zelf al afgerekend met de belager van zijn dochter. De agenten vonden hem met verwondingen aan neus en hoofd. Hij is later op de middag officieel aangehouden in het ziekenhuis.

De 51-jarige vader van het meisje dat werd lastiggevallen, hield zich na de feiten een tijdje schuild maar gaf zich donderdagmiddag toch aan bij de politie. Ook hij is aangehouden.

Volgens BN DeStem moest Jack ‘Jessie’ S. eind november voor de rechter verschijnen omdat hij een Valkenswaards meisje via social media had lastig gevallen. Hij had haar Instagram- en Facebookaccount gehackt en foto’s van haar geplaatst. De verdachte kwam niet opdagen op de rechtbank.

Intussen denkt de politie dat hij nog meer slachtoffers maakte.