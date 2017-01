Hond met gebroken pootje leidt Belgische dierenarts naar haar puppies

Met een gebroken poot 3,2 kilometer wandelen. Dat doen niet veel honden Vera na. De gewonde windhond had er een goede reden voor en verbeet haar pijn om zo snel mogelijk hulp te kunnen krijgen.

In de straten van Vera, in het zuiden van Spanje, struikelde een graatmagere windhond over de markt. Heel wat mensen hadden het dier, en haar gebroken poot, al opgemerkt. Psychologe Lianne Powell kon het niet langer aanzien en nam de hond mee naar een lokale dierenarts, de Belgische Ellen Sobry. Daar noemden ze het dier Vera, naar de gemeente waar ze gevonden was.

Niet de enige in nood

Daar aangekomen ontfermden de twee vrouwen zich over het dier. Vera’s poot was op verschillende plaatsen gebroken en ze bloedde aan haar rug. De alarmbellen begonnen helemaal te rinkelen, toen Ellen zag dat de windhond melk aan het produceren was. Ze besefte al snel dat Vera één van de voorbije weken puppies had gekregen en dat die nu zonder mama ergens ten velde lagen.

Ellen en Lianne hadden een groot probleem, want de windhond had geen halsbandje met naam op, geen chip, geen aanwijzing bij zich om te weten waar het nestje zou liggen. De enige die wist waar haar puppies waren, was de gewonde hond zelf. De twee vrouwen lieten Vera los, in de hoop dat zij de weg zou tonen.

Foto: Daily Record

De windhond haar been was gebroken en ze had het zwaar, maar toch haalde Vera nog alles uit zichzelf om de twee vrouwen meer dan 3,2 kilometer ver te loodsen. Niet voor niets, want daar lagen haar tien gezonde schattige windhondjes op de achterbank van een verlaten auto. Volgens de vrouwen gebeurt het vaker dat mensen hun nest gewoon ergens dumpen en dat leek hier niet anders.

Eind goed, al goed

Zonder het doorzettingsvermogen van hun mama hadden ze het wellicht niet overleefd. “Ze heeft ons gewoon recht naar haar puppy’s geleid. Ook al kende ze ons nog maar een uurtje, toch besloot ze om ons te vertrouwen en te loodsen. Echt straf!” vertelt Ellen aan Daily Mail.

Vera is nog steeds aan het genezen in de dierenkliniek van Ellen, de Clinivet Turre. “Vera en haar puppies doen het geweldig. Ze ligt nu in de plaaster en is heel wat bijgekomen. “Vera is het voorbeeld van een schitterende en liefhebbende mama.”