“Onze samenleving kan binnen 10 jaar in elkaar stuiken, en dat heeft niks met Trump te maken”

Het zijn meestal doemdenkers die met dergelijke voorspellingen afkomen, maar nu is er ook een wiskundig historicus die voorspelt dat onze maatschappij mogelijk binnen één decennium in elkaar zal stuiken.

Peter Turchin, een professor aan de Universiteit van Connecticut, is wereldwijd een autoriteit in cliodynamica. Dat is een multidisciplinair onderzoeksgebied waarin economische geschiedenis, culturele evoluties, sociologie en wiskundige modellen van historische processen met elkaar gecombineerd worden. De cliodynamica gaat ervan uit dat historische gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld economische groei of de val van bepaalde rijken, duidelijke patronen volgen.

Hetzelfde lot

Turchin bekijkt dergelijke patronen ook om iets te kunnen zeggen over de toekomst. En die ziet er niet zo rooskleurig uit. Volgens hem zal het komende decennium gekenmerkt worden door sociale onrust en politieke verwarring. De wiskundige historicus gelooft, op basis van die gedefinieerde patronen, dat de Verenigde Staten een grimmige toekomst tegemoet gaan die kan leiden tot de ondergang van de VS. “En als de VS in elkaar stuikt, dan is het niet ondenkbaar dat Europa en de rest van de Westerse wereld hetzelfde lot zullen ondergaan.”

“We kunnen de komende jaren heel wat politieke onrust verwachten”, gaat hij verder. “En dat zal pieken tussen 2020 en 2030.”

Turchin benadrukt wel dat het geen voorspelling is, maar dat het een prognose is, gebaseerd op ‘solide sociale wetenschappen’.

Trump?

Dat Trump vanaf vrijdag aan de macht is in Amerika, heeft daar volgens de historicus niets mee te maken. “De prognose was er al nog voor duidelijk was dat Trump de verkiezingen zou winnen. De overwinning van de Republikein verandert niets aan de vergelijking die werkt gemaakt van de patronen. Het maakt niet uit wie aan de macht is.”

Volgens Turchin zit onze samenleving, net als vorige samenlevingen, op een rollercoaster. “Sociale krachten brengen samenlevingen naar de top, maar daarna gebeurt de onvermijdelijke sprong naar beneden.”

Elite

De sociale en politieke onrust wordt volgens de professor gedreven door een ‘overproductie van de elite’, waarbij de rijkere klassen steeds groter worden en steeds meer afstand nemen van de armere bevolking. “Elite overbevolking leidt tot meer concurrentie binnenin de elite, en dat ondermijnt de geest van samenwerking, met ideologische polarisatie en fragmentatie van de politieke klassen tot gevolg”, zo voorspelt Turchin.

Foto: ss

Dat dit gebeurt heeft volgens Turchin een simpele verklaring. “Hoe meer mensen er mee strijden, hoe meer van hen uiteindelijk belanden aan de kant van de verliezers. En daardoor vallen mensen uit de elite steeds meer uit die klasse.”

Een andere factor die meespeelt in de neergang van de maatschappij zoals we die kennen, is volgens de professor de stagnatie en in sommige gevallen daling van de levensstandaard, gecombineerd met een overheid die op fiscaal vlak steeds ongezonder wordt. Dat resulteert in dalende staatsinkomsten en hogere uitgaven. “En dat leidt uiteindelijk tot een inzinking van de samenleving.”

Hoop

Toch is er ook nog hoop. Volgens Turchin is die neergang niet onvermijdbaar en kunnen zijn theorieën net helpen om te vermijden dat we die kant opgaan. “Want we kunnen trends observeren en die negatieve tendensen stoppen nog voor ze problemen veroorzaken voor onze samenleving. We kunnen dus het ergste vermijden.”