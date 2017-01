Everton-trainer Koeman: “Belfodil? We hebben beslist hem niet te halen”

Everton-trainer Ronald Koeman heeft bevestigd dat zijn club afziet van de transfer van Standard-spits Ishak Belfodil. “Hij stond op onze lijst, maar uiteindelijk hebben we beslist hem niet te halen”, gaf de Nederlander donderdag te kennen. Standard loopt zo 12 miljoen euro mis.

Ishak Belfodil naar Everton, de afhandeling van de deal leek slechts een formaliteit. Maar gisteren werden de onderhandelingen definitief gestaakt. De twee clubs bereikten vorige week nochtans een principeakkoord over de transfersom, maar er waren twijfels binnen Everton. Anders dan technisch directeur Steve Walsh zou trainer Ronald Koeman ­helemaal niet zo overtuigd zijn van Belfodil. De Nederlander had negatieve signalen opgevangen over het karakter van de Algerijn, die in zijn carrière een moeilijk parcours heeft afgelegd.

Ronald Koeman versloeg afgelopen weekend Manchester City met 4-0. Foto: AFP

“Belfodil was één van de spelers op onze lijst maar uiteindelijk hebben we beslist hem niet te gaan halen”, meldde Koeman nu ook toen hem gevraagd werd naar Belfodil op zijn persconferentie. “We willen nog wel spelers binnenhalen, maar alleen als ze dit team sterker kunnen maken. In de breedte hebben we niemand meer nodig. Soms is het moeilijk een speler te gaan halen op dit moment in het seizoen, maar misschien is er een situatie waar we de speler in kwestie nu niet kunnen gaan halen maar dat wel kunnen doen in de zomer.”

Koeman bevestigde ook dat Gerard Deulofeu en Phil Jagielka, die allebei hun plaats kwijtraakten, mogen vertrekken bij een goed bod.