Deze baby is amper drie dagen oud en heeft al een voetbalcontract op zak

Nog maar drie dagen oud en dit kindje is al ingeschreven in een voetbalclub. Kleine Lucas McGuinness is het nieuwste lid van de Ierse voetbalploeg Rhyl FC en daarmee treedt hij nog voor hij kant stappen in de voetsporen van zijn trotse papa en opa.

Rhyl FC speelt in de Welsh Premier League en was er snel bij om het aanstormend talent in te lijven, want volgens hen zit het voetbaltalent in zijn bloed. Papa Niall (25) is de jongste manager ooit in de League en ook grootvader Laurie is al jaren deel van het team.

“Toen ik wist dat ik een zoontje zou krijgen, heb ik meteen gehoopt dat hij in mijn voetsporen zou treden. Het zou echt geweldig zijn om hem ooit voor Rhyl te zien spelen”, klinkt het bij de trotse papa. Zo denkt zijn ploeg er ook over, want toen de kleine nog maar net geboren was, stuurde het management al een foto in de wereld met Lucas zijn eigen -weliswaar mini- voetbalshirtje met zijn volgnummer 0.

A new born baby has become the youngest professional footballer in the world after signing for @rhylfc: https://t.co/nvUsgLRtrJ pic.twitter.com/4uS7nCTUEm — ITV Wales News (@ITVWales) 18 januari 2017

Daaronder stond geschreven: “De club bevestigt dat het contract bekeken wordt als een risicoloze operatie, want met zo’n ouders als Niall McGuinness en Rebekah Hansen, kan deze kleine niets anders worden dan een echte ster in de toekomst.”

Mike Jones, één van de topmannen boven de ploeg, voegt er nog aan toe: “Hij heeft al laten zien dat hij een toptechniek heeft in het dribbelen...” Echt contract of niet, de ploeg laat zo alvast hun appreciatie en liefde weten voor de kleine voetballer.