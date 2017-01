Ook De Bruyne ontsnapt niet aan kritiek voor dipje Manchester City

Nee, helemaal op wieltjes loopt het de laatste wedstrijden niet meer voor Manchester City. Na de 4-0 rammeling tegen Everton wees City-trainer Pep Guardiola met een beschuldigende vinger naar zijn aanvallers en hij wordt daarin nu bijgetreden door analist Martin Keown. “Sergio Aguëro was niet te zien tegen Everton en Kevin De Bruyne heeft al niet meer gescoord sinds september”, wordt ook onze landgenoot niet gespaard.

De verdediging van City zag er tijdens de 4-0 tegen Everton een paar keer niet al te goed uit, maar City-coach Pep Guardiola weigerde hen de schuld te geven voor de pandoering. “De nul houden is ook afhankelijk van de kansen die je voorin creëert”, zei de Spanjaard. “Onze defensie is niet de reden waarom we goals binnenkrijgen, die tegendoelpunten zijn gewoon een gevolg (van de manier waarop ze spelen, nvdr). Veel hangt ook af van de manier waarop we aanvallen, hoe efficiënt we zijn. Ik wil dat we daar verbeteren en het gevoel hebben dat we altijd kunnen scoren. Dan zullen we ook achterin minder problemen kennen. Onze spitsen zullen zo ook meer vertrouwen krijgen.”

Arsenal-icoon Martin Keown, tegenwoordig analist voor The Daily Mail, treedt Guardiola daarin bij. “De creatieve spelers moeten ook defensief hun steentje bijdragen als Manchester City de bal niet heeft. Sommigen reageren gewoon niet als er balverlies geleden wordt, net alsof ze enkel willen werken als hun team de bal terugwint. Hun problemen beperken zich niet tot de defensie. Sergio Agüero was zo goed als anoniem tegen Everton en Kevin De Bruyne heeft al niet meer gescoord in de Premier League sinds september. Dat zal Guardiola meer pijn doen dan de problemen achterin.”

Ondanks het feit dat De Bruyne inderdaad nog maar twee keer scoorde in de Premier League - twee keer in september - is de Rode Duivel wel nog steeds koploper in het klassement van de assists. De Bruyne gaf al negen assists.