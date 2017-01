Zo was het leven in 1975

In de populaire VTM-reeks ‘Groeten Uit’ keerde het gezin van Herman Verbruggen, ‘Markske voor de vrienden’ donderdagavond terug naar het jaar 1975. Toen was de acteur 12 jaar, maar voor zijn dochters Roos en Billie is het een sprong terug in de tijd. Samen met Hermans echtgenote Petra gaan ze terug in de tijd op zoek naar nostalgie. Maar hoe zag het leven in 1975 er eigenlijk uit?

“Una paloma blanca... Gij zijt mijn lievelingsduif...” kon je in 1975 bijna dagelijks meezingen met de radio. Een jaar vol topnummers, want in het midden van de seventies vierden ‘That’s the way (I like it)” van KC and the Sunshine Band en “Als De Dag Van Toen” ook hoogtij. De Nederlanders wonnen dat jaar het Eurovisiesongfestival met Ding-A-Dong, zij het dan in de meeste huishoudens nog in het zwart-wit.

Heel wat iconische televisiemomenten zijn nog bekend tot in de 21ste eeuw. ‘Black beauty’ veroverde de harten. ‘Wie Van De Drie’ en ‘Spel Zonder Grenzen’ legde het vuur aan de schenen van hun kandidaten. 1975 was ook het jaar waarin een deelneemster aan Het Rad van Fortuin vergat de klinker te kopen om een “Bloodlichaampje” te gokken als antwoord.

Foto: Facebook

In dat jaar kon men met hun Opel Kadett City voor de eerste keer naar pretpark Walibi rijden, dat zijn deuren opende in Waver. Als ze hun autogordels aandeden, in ieder geval, want die waren vanaf toen verplicht, op de voorste zitplaatsen in de wagen. Geen wagen? Dan was de Solex-brommer één van de meest favoriete vervoersmiddelen van de jaren ‘70.

Smartphones dat hadden ze toen nog niet, en Microsoft zou pas dat jaar opgericht worden. Samen zaten ze dus gezellig aan tafel, met een sanseveria op de stoof naast het bloemetjesbehang en de groene keuken. Het eten, dat heeft het wel gehaald tot in 2017, want ook nu wagen heel wat mensen zich nog aan boterhammen met pickles, gehakt, rosbief of pekelharing. Smakelijk...