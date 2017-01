Radja Nainggolan verkeert in uitstekende vorm bij AS Roma en demonstreerde dat in de bekerwedstrijd tegen het Sampdoria van Dennis Praet. De Rode Duivel kreeg een afgeslagen bal voor de voeten en volleyde de bal vanop ruim twintig meter over de doelman heerlijk in de verste hoek. Een pareltje van de Belgische middenvelder.