CLUBNIEUWS. Geen Badji meer bij Anderlecht, W-Beveren wil Deen halen

Vanavond wordt de Jupiler Pro League weer op gang getrapt met de confrontatie tussen AA Gent en Charleroi, twee teams die de punten hard nodig hebben in de strijd om Play-off 1. Bij de Karolingers wordt Hamdi Harbaoui meteen in de basis verwacht. Intussen is het over and out voor Stéphane Badji bij Anderlecht. Waasland-Beveren wil dan weer een Deense aanvaller halen.

KAA GENT

AA Gent werkte gisteren de laatste training voor de komst van Charleroi af op de grasmat van de Ghelamco Arena, die trouwens nog steeds in een uitstekende staat verkeert. Ondanks de meest recente injectie aan nieuwe aanwinsten, mist Vanhaezebrouck met Neto, Gershon en de vertrekkende Lasse Nielsen toch drie belangrijke pionnen. Ook Coulibaly, met Mali momenteel actief op de Afrika Cup, is uiteraard afwezig. Daarnaast blijven ook Ibrahim, Ndongala en Rinne – deze laatste is nog herstellende van een fikse griepaanval – onbeschikbaar voor de Gentse wedstrijdselectie.

Positief nieuws is er dan weer voor de Gentse aanvoerder Nana Asare die weer helemaal fit is. Alle nieuwkomers verkeren in een uitstekende conditie maar Tesfaldet Tekie, die pas woensdag tekende, krijgt nog even respijt en is er vanavond in tegenstelling tot alle andere aanwinsten nog niet bij. AA Gent heeft de onderhandelingen met Tottenham omtrent de ticketverkoop voor de Europa League-return op Wembley succesvol afgerond zodat er uiteindelijk 1.000 extra plaatsen worden toegekend aan het Gentse supporterslegioen. In totaal zullen er zo volgende maand liefst 7.000 Buffalo’s afreizen naar Londen. (ssg)

CHARLEROI

Charleroi staat vanavond tegen Gent aan het begin van een loodzwaar vierluik met het oog op Play-off 1. Na Gent volgen achtereenvolgens Zulte Waregem, Oostende en Club Brugge voor de ­Carolo's. “Ik teken onmiddellijk voor een 7 op 12 tegen die ploegen”, aldus Charleroi-coach Felice Mazzu. Daarvoor rekent de Carolo op zijn kersverse aanwinst Hamdi Harbaoui, die meteen in de basis wordt verwacht. “Zowel op fysiek als op tactisch vlak is Hamdi klaar, maar Jordan Remacle ook”, verzekert Mazzu.

Harbaoui zelf is alvast klaar om te debuteren voor Charleroi. Niet evident, want zijn laatste competitieminuten dateren al van begin november. “Mijn passage bij Anderlecht heeft me niet gedemotiveerd, integendeel. Ik wil hier mijn waarde tonen.” Het gebrek aan wedstrijdminuten stoort de Tunesiër niet. “Ik ben klaar. We hebben een goeie voorbereiding gehad, sterker nog: we trainen hier meer dan op Anderlecht. Ook het niveau ligt hier hoog, ik wil alvast het beste van mezelf geven.”

ANDERLECHT

Bij Anderlecht traint Stéphane Badji al niet meer mee. De Senegalees, voor wie Anderlecht in januari 2016 nog 2,65 miljoen betaalde aan Baseksehir, wordt wellicht in Spanje of Turkije gestald. Diego Capel staat dan weer niet op de vertrekkerslijst, maar de flankspeler wil absoluut meer spelen dan nu bij Anderlecht het geval is. Zijn entourage zoekt dan ook naar een oplossing in zijn thuisland Spanje. Na Deportivo en Espanyol wordt Capel daar nu aan Granada gelinkt. Aaron Leya Iseka, de RSCA-huurling die niet meer gewenst is bij Olympique Marseille, moet niet terugkeren van René Weiler. Daarom zoekt zijn entourage een andere huurclub, eveneens in Frankrijk. Tot het zover is, mag de broer van Batshuayi wel meetrainen met Marseille, dat ook zijn loon blijft betalen.

KV MECHELEN

Dan toch geen derde Griek voor KV. Fanis Tzandaris (23) was de voorbije twee weken op proef, in het kader van de samenwerking met Olympiakos. Gisteren trainde hij echter niet meer mee, hij keerde terug naar zijn moederclub. Een contract zat er niet in.

KV Mechelen begint zondag aan de tweede seizoenshelft met een vrijwel volledig fitte kern. Alleen Leal trainde gisteren niet mee met last aan de knie. Matthys en Kolovos trainden zonder problemen mee en ook aanvoerder Seth De Witte (foto) is klaar voor zijn wederoptreden na meer dan twee maanden in de lappenmand. De laatste training voor Westerlo wordt zaterdag afgewerkt in Tubeke.

STANDARD

Everton-trainer Ronald Koeman heeft aangegeven dat Ishak Belfodil (25) deze winter niet naar Everton zal verhuizen.“Belfodil was een van de spelers op onze lijst, maar we hebben besloten hem niet aan te trekken”, aldus Koeman. Belfodil kreeg enkele dagen vrij en hervatte dinsdag de training. De transfer van Cissé (22) naar Fulham lijkt van de baan. De Roemeen Razvan Marin (20) legde gisteren zijn medische tests af en tekent vandaag. Standard stelde aan KV Mechelen een ruildeal voor. Het wilde een transfersom plus Ryan Mmaee geven in de plaats voor Jordi Vanlerberghe (20). Het aanbod werd geweigerd.

KRC GENK

De Genkse spelers trainden gisteren op het ontdooide A-veld. Buiten Karelis en Vanzeir (revalidatie) was iedereen present. Enige uitzondering: Thomas Buffel, die verstek moest laten gaan omwille van privéredenen. Bojan Nastic traint na zijn heupblessure weer met de groep.

KV KORTRIJK

De Griek Giorgos Katsikas (foto) van FC Twente werd aangeboden bij KV Kortrijk. KVK liet het dossier varen, maar speurt wel nog verder naar defensieve versterking na het vertrek van Romain Métanire.

ZULTE WAREGEM

Het uitvak van het Guldensporenstadion is uitverkocht. Dat wil zeggen dat morgenavond omstreeks 18 uur zo’n 900 supporters van Zulte Waregem hun ploeg zullen aanmoedigen tijdens de West-Vlaamse derby. Zoals iedere maand kan er weer gestemd worden op de Record Bank Player of the Year. De genomineerden voor de maand december zijn Soualiho Meïté (foto), Sammy Bossut, Lukas Lerager en Marvin Baudry.

KV OOSTENDE

KV Oostende wil het bezoekersvak in Genk met duizend plaatsen helemaal vol zien voor de terugmatch van de halve finales in de beker. Daarom organiseert KVO een busverplaatsing aan vijf euro per persoon naar Genk, zowel voor bussen van de supportersfederaties als vanuit de Versluys Arena. Fans hebben twee mogelijkheden om naar Genk mee te reizen. Ze kunnen zich vooraf inschrijven via één van de bussen van de supportersfederatie Kustboys via www.kustboys.be. Vanaf maandag 23 januari kunnen KVO-supporters ook een ticket kopen bij de dienst Ticketing. Tegelijk krijgt men een gratis busvoucher.

LOKEREN

Ari Skulason (kuit) staat twee tot drie weken aan de kant met een blessure die hij opliep in de derby tegen Waasland-Beveren. Goed nieuws was er dan wel weer voor Tom De Sutter (achillespees) en Georgios Galitsios (kuit). Beide heren trainden gisteren gewoon mee met de groep. Als alles goed gaat, raken ze dus fit voor de uitwedstrijd van komende zaterdag tegen Moeskroen. Nathan Mingiedi (hamstrings) trainde voorlopig nog niet mee.

W-BEVEREN

Waasland-Beveren wil na het vertrek van Schrijvers aanvallende versterking. Daarvoor is de Deen Jakob Ankersen in beeld. Al is de vraagprijs van Göteborg (rond de 200.000 euro) voor de rechtsvoetige flankaanvaller voorlopig te hoog. Vorige zomer stond hij nog erg dicht bij een overgang naar Lokeren. Voor Myny (enkel) komt Oostende waarschijnlijk te vroeg. De Schutter (achillespees) trainde nog individueel, ook hij is onzeker voor zaterdag. Cools was weer van de partij, maar deed het nog iets rustiger aan. De Senegalese aanwinst Cherif Ndiaye is sinds gisteren officieel speelgerechtigd.

STVV

Doelman Sebastien Bruzzese (foto) ontbrak wegens ziekte op training. Pas vandaag wordt duidelijk of hij erbij is voor de match in Anderlecht. Verder trainde iedereen mee.

WESTERLO

Jacky Mathijssen zal dit weekend nog geen beroep kunnen doen op Marko Nikolic. De Zweedse aanvaller legde donderdag wel medische testen af en sloot daarna op training aan bij de groep. Een handtekening werd er echter nog niet gezet. Zijn makelaar strijkt pas maandag neer in ‘t Kuipje.