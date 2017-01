Moeder van baby Grace duikt onder nu broers vrijgelaten zijn door procedurefouten

“Ze gaan ons komen zoeken. Ze gaan Grace opnieuw ontvoeren.” De familie van moeder Presila is doodsbang, nu de raadkamer beslist heeft dat Jordy W. (23) en Tony W. (25) vrijgelaten mogen worden. Nochtans zouden de broers de vijf maanden oude baby ontvoerd hebben, en geprobeerd hebben om Presila te doden. Maar er werd een procedurefout gemaakt. Alleen het beroep dat het parket aantekende, houdt hen nu nog in de cel.

De rechters van de raadkamer in Charleroi verrasten gisteren iedereen, toen ze oordeelden dat de twee broers vrijgelaten moesten worden. De misdaden waarvan ze verdacht worden zijn ernstig, maar de onderzoeksrechter heeft een procedurefout gemaakt.

“De twee zijn niet binnen de 24 uur voor de onderzoeksrechter verschenen, zoals de wet oplegt”, zeggen de drie advocaten Jean-Philippe Mayence, Michel Bouchat en Elena D’Argistina, die opkomen voor de broers.

“Alleen bij terreur”

Afgelopen vrijdag werd moeder Presila B. (26) aangevallen met een machete op een camping in Estinnes-Au-Mont. Haar baby werd uit haar handen getrokken en ontvoerd. Omdat de zus van Presila haar ex-man Jordy en zijn broer aanwees, werden de twee zaterdag gearresteerd in Willebroek, na een klopjacht die de hele nacht geduurd had.

Ze moesten vervolgens binnen de 24 uur voor de onderzoeksrechter in Charleroi verschijnen. Maar die wilde eerst een document vertaald zien, en verlengde de arrestatie eigenhandig met nog eens 24 uur.

“Dat mag alleen in uitzonderlijke gevallen, zoals bij terreur”, pleitte de verdediging. De raadkamer gaf hen gelijk, en stuurde de broers naar huis.

Paniek

Presila heeft ondertussen haar kindje terug. Het meisje werd maandagavond teruggevonden in Wijnegem.

De beslissing van de raadkamer zorgde gisteren voor paniek bij Presila. “Dit kan toch niet?”, reageerde haar zus Pia op de beslissing. “Presila en haar baby moeten meteen hun caravan in het bos van Estinnes verlaten, en onderduiken. Anders zullen die twee Grace opnieuw willen ontvoeren.” De familie is woest om de “blunder” van het gerecht.

“Onschuldig”

De twee broers houden hun onschuld staande. “Ik zat in Willebroek bij Tony”, verklaarde Jordy. “Ik heb mijn dochter niet ontvoerd.” Volgens de advocaten van de twee is er geen enkel bewijs. “Behalve een halfslachtige en betwistbare getuigenis van de zus van Presila.”

“Jordy heeft niets misdaan. Het beste bewijs: hij zat in de cel toen het kindje gedropt werd in Wijnegem”, klinkt het in de entourage van Jordy.

Jordy W. verklaarde na de beslissing van de raadkamer dat hij graag zijn dochtertje wilde zien. Hij was klaar om de gevangenis te verlaten. Maar omdat het parket beroep tegen de beslissing aantekende, blijft hij samen met zijn broer in de cel, tot de Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) binnen twee weken een standpunt inneemt.