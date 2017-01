65 jaar samen, en dan binnen enkele uren tijd allebei gestorven

Ieper - Ze deelden al 65 jaar onafscheidelijk lief en leed, Lucien Pattyn (87) en zijn vrouw Laura Deleye (87) uit het West-Vlaamse Zillebeke. Afgelopen zondag overleden ze allebei binnen enkele uren tijd.

“De heer Lucien Pattyn, overleden op zondagvoormiddag 15 januari 2017. Mevrouw Laura Deleye, overleden op zondagnamiddag 15 januari 2017.” Met die simpele chronologie drukt de rouwbrief van Lucien en Laura uit hoe uitzonderlijk hun dood is, na 65 jaar huwelijk.

“Mijn moeder en vader, beiden 87 jaar oud geworden, zijn vorig weekend op nog geen zes uur van elkaar gestorven, in de kamer die ze samen deelden in het rusthuis”, zegt hun enige dochter, Ginette. “Vader ging eerst. Moeder, zwaar ziek en dementerend, heeft dat ten volle beseft. Enkele uren later is ook zij plots gestorven. Haar hart moet gebroken zijn toen ze zag dat papa er niet meer was.”

De dochter put troost uit de manier waarop haar ouders stierven. “Mijn ­vader en moeder hebben elkaar niet moeten missen. Ze waren zo onafscheidelijk in hun leven, en nu mochten ze ook ­bijna samen sterven en worden ze samen ten ­grave gedragen.”