Broer van Olivier Deschacht reageert voor het eerst op gokschandaal: “Ollie heeft niets misdaan. Ik was het”

Hij moest even gaan zitten, Xavier Deschacht (31), toen hij het nieuws las over de geëiste monsterboete van 100.000 euro. “Te gek voor woorden”, reageert de broer van profvoetballer Olivier (35) voor het eerst. Hij betreurt dat hij zijn broer “onbewust” mee in opspraak heeft gebracht. Hun advocaat dient intussen een klacht in tegen de Kansspelcommissie voor schending van het beroepsgeheim.