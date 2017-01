Chinese groei zakt tot laagste peil in kwarteeuw

De Chinese economie is vorig jaar met 6,7 procent gegroeid. Dat is de zwakste prestatie sinds 1990, zo blijkt vrijdag uit cijfers van het Chinese bureau voor statistiek vrijdag.

Ondanks de verdere afzwakking voldeed de economie aan de doelstellingen van de Chinese regering, die mikt op een jaarlijkse groei van 6,5 tot 7 procent.

In de laatste drie maanden van het jaar was er een groei van 6,8 procent. Daarmee lag de groei voor het eerst in twee jaar wel iets hoger dan in het voorgaande kwartaal. Economen zien daarin een teken dat de op één na grootste economie ter wereld zich stabiliseert.

Toch wordt er ook voor gewaarschuwd dat het huidige groeimodel niet duurzaam is. Een zwakke buitenlandse handel, hoge schulden en dreigende handelsgeschillen met de Verenigde Staten, horen bij de significante risico’s.