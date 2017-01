Sociaalvoelende werkgevers worden WELT: ‘Mijn goede attitude gaf de doorslag’

Administratief medewerker Michelle Gevaert kwam na een leerwerkstage vast in dienst bij callcenter MEMO in Zele. Een welgekomen job na een fysiek letsel én hersenletsel.

MEMO is één van de elf Oost-Vlaamse kmo’s die zes maanden een intensief lerend netwerk vormen onder de noemer WELT (WerkErvarings -en LeerTrajecten). MEMO ziet in WELT een kans om ideeën uit te wisselen met andere werkgevers en meer mensen die moeilijk werk vinden een kans op een job te bieden.

De elf Oost-Vlaamse kmo’s nemen gratis deel aan het nieuwe VOKA-leerwerkproject op voorwaarde dat ze zich engageren voor een onthaalbrochure of een opleidingstraject én een vorm van peterschap voor de nieuwe collega’s. Leerwerken wordt zo dé manier om wie het - zoals Michelle Gevaert - lastig heeft op de arbeidsmarkt een nieuwe kans te bieden. “Na een zwaar verkeersongeval zit ik met een fysiek letsel én een hersenletsel. Daardoor vergeet ik enorm veel”, zegt Michelle Gevaert.

“Nieuwe dingen opslaan is erg moeilijk. Mijn vroegere werk in de horeca kon ik niet meer aan. Bij MEMO vond ik een geschikte stageplaats via een individuele beroepsopleiding (IBO). Op zich was ook het werk in het callcenter me te technologisch en te snel, maar na mijn stage werd er een administratieve werkplek voor me gecreëerd. Ik doe nu personeelsadministratie en onthaal. Dat ik heel positief ingesteld ben en ik een goede attitude heb, gaf de doorslag. Ondertussen ben ik hier al zes jaar.”

