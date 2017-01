Acht overlevenden, onder wie twee kinderen, gevonden na lawine in Italiaans hotel

Acht overlevenden zijn zonet teruggevonden in het Italiaanse hotel dat gisteren bedolven raakte onder een lawine. Onder hen zijn ook twee kleine kinderen, dat laat vice-minister van Binnenlandse Zaken Felipe Bubbico weten. De hulpdiensten stellen nu alles in het werk om hen te helpen. De lawine heeft al aan minstens 4 mensen het leven gekost. 19 anderen zijn momenteel nog steeds vermist.

De brandweermannen hebben de zes overlevenden voorlopig nog niet kunnen bereiken, maar kunnen wel met hen praten volgens de krant La Repubblica. Ze bevinden zich nog onder het puin. Verschillende helikopters met artsen vliegen momenteel naar het hotel. De zes zullen hoogstwaarschijnlijk met deze helikopters overgebracht worden naar het ziekenhuis.

Foto: AFP

Gisterennamiddag werd een Italiaans luxehotel bedolven onder sneeuw na een immense lawine. Men vermoedt dat een reeks aardbevingen eerder daarvoor de lawine veroorzaakt hebben. Reddingswerkers hadden de grootste moeite om het hotel te bereiken. 22 gasten en een 10-tal hotelmedewerkers waren op het moment van de feiten aanwezig in het hotel.

Drie lichamen werden al geborgen, een vierde is ondertussen ook al geïdentificeerd. Gisteren waren er slechts twee overlevenden, vrijdagochtend werd bekend dat reddingswerkers nog zes andere overlevenden hebben gevonden. Het is nog niet duidelijk om wie het precies gaat.

Kritiek op reddingswerkers

Pas rond 4:30 ’s nachts konden de eerste reddingswerkers het hotel bereiken. Ze hebben de hele nacht doorgewerkt om mogelijke slachtoffers te bereiken. Iets wat niet vanzelfsprekend was aangezien het hotel deels ingestort is. Er dreigt bovendien gevaar voor een nieuwe lawine. Er komt echter veel kritiek op de reddingsacties. Sommigen vinden dat ze veel te laat gehandeld hebben. Ook beweren getuigen dat noodoproepen in het begin geminimaliseerd werden. Het parket heeft nu een vooronderzoek geopend naar de ramp.

Onder de vermisten bevinden zich onder andere de vrouw en kinderen van chef-kok Giampiero Parete. Hij kon zelf aan de lawine ontsnappen en getuigde over de ramp die hij met zijn eigen ogen zag voltrekken.

“Ik was buiten bij mijn auto toen de lawine eraan kwam. Mijn vrouw had hoofdpijn en ik ben naar de auto gelopen om daar medicijnen te gaan halen”, vertelt een aangeslagen Giampiero. “Net op het moment dat ik op de parking sta, hoor ik een immens gekraak en zie ik een lawine het hele hotel met sneeuw bedekken. Ik zag een muur van sneeuw, en dan niets meer... Ik kon ontsnappen, maar mijn vrouw en twee kleine kinderen, Ludovica (6) en Gianfilippo (8), zitten nog altijd in het hotel. Sindsdien heb ik niets meer van hen gehoord. Ik maak mij grote zorgen.”

Dit zijn de hotelgasten die voorlopig nog steeds vermist zijn:

De vrouw en twee kinderen van chef-kok Giampiero Parete

Het koppel Marco Vagnarelli en Paola Tomassini

“Geen van hen beiden reageert jammer genoeg op de oproepen van familieleden die hen proberen te bellen,” aldus de burgemeester van Castignano. Marco Vagnarelli werkt bij Ariston en zijn partner Paolo Tomassini werkt voor het bedrijf Autogrill.

Korporaal Luciano Caporale (54) en zijn vrouw Silvana Angelucci

Het koppel was normaal van plan om dinsdagnacht terug naar huis te gaan, maar door de verslechterde weersomstandigheden besloten ze te blijven tot woensdag. “We hebben allemaal schrik en hopen dat ze alsnog gevonden worden,’ aldus de burgemeester van Castel Frentano.

Politieagent Domenico Di Michelangelo, zijn vrouw Marina Serraiocco en hun zoontje

De 41-jarige politieagent Domenico Di Michelangelo en zijn vrouw Marina Serraiocco (38) verbleven samen met hun zoontje van zes in het hotel. De burgemeester van Osimo liet weten dat er momenteel nog geen spoor is van de drie.

Receptionist Alessandro Riccetti

Alessandro Riccetti, een man van 33 die als receptionist in het hotel werkte, is eveneens spoorloos. Hij had nog telefonisch contact met zijn moeder vak voor de lawine het hotel trof.

Het jonge koppel Stefano en Francesca Feniello Brons

Stefano Feniello (27) was samen met zijn vriendin in het hotel om zijn verjaardag te vieren.

Hotelmedewerker Emanuele Bonifazi

Emanuele Bonifazi (31) werkte in het hotel op het moment van de dramatische feiten.

Piloot Marco Tanda en zijn vriendin Jessica Tinari

De 25-jarige piloot Marco Tanda verbleef samen met zijn vriendin, een schoonheidsspecialiste, in het hotel. Ze waren er enkele dagen op vakantie.

Jonge kokin Ilaria Di Biase

Kokin Ilaria Di Biase (22) volgde al drie jaar een koksopleiding en kon nu in dienst in het getroffen hotel. Haar ouders zijn meteen na de feiten naar het Emergency Coordination Center in Penne getrokken. “We zijn erg bezorgd,” zegt de burgemeester van Archi. “Ilaria was een goed meisje, we hopen dat ze nog leeft.’

Schoonheidsspecialiste Cecilia Martella

Cecilia Martella werkt als schoonheidsspecialiste en masseuse in het hotel.

Hotelmedewerker Luana Biferi

Patissier Giampaolo Matrone en zijn vrouw Valentina Cicioni

Giampaolo Matrone Cicioni is eigenaar van de bakkerij La Deliziosa in Monterotondo. Zijn vrouw Valentina is een verpleegkundige. Ze hebben samen een 5-jarig dochtertje dat op het moment van de feiten bij haar grootouders verbleef.

Eigenaar en architect Del Rosso

Architect Del Rosso woonde praktisch in het hotel. “Hij maakte zich zorgen over de grote sneeuwval en had de gasten gevraagd om te vertrekken.”