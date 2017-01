Luchtvaartmaatschappij krijgt boete van 60.000 euro voor weigering gehandicapte passagier

De rechtbank in de Franse stad Bayonne heeft de Britse lowcostmaatschappij EasyJet donderdag veroordeeld tot een boete van 60.000 euro. Het personeel zou enkele jaren geleden geweigerd hebben een passagier met een handicap aan boord te laten.

Volgens de rechtbank weigerde het personeel om Joseph Etcheveste (55) in juli 2010 aan boord te laten in Biarritz. Naar eigen zeggen waren er veiligheidsproblemen omdat hij niet vergezeld was.

“EasyJet weigerde mijn cliënt aan boord te laten omdat ze meenden dat er veiligheidsproblemen waren”, zegt zijn advocate Anne-Marie Mendiboure. “Ze hebben nochtans nog steeds niet kunnen uitleggen wat die problemen precies waren.”

Het personeel blijft erbij dat het enkel “interne regels” heeft gehanteerd. Maud Marian, de advocate van EasyJet, heeft aan AFP verteld dat ze niet verrast was door de beslissing van de rechtbank. Ze benadrukte nog dat de maatschappij “nooit de bedoeling heeft gehad om iemand te discrimineren”.

Eerdere overtreding

Het is niet de eerste keer dat de luchtvaartmaatschappij de Franse discriminatiewetten heeft overtreden. In december 2015 kreeg het bedrijf ook al een boete van 70.000 euro omdat ze drie personen met een handicap hadden geweigerd voor dezelfde redenen.