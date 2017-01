Hommeles na pikante foto van vrouwenvoetbalploeg

Het is hommeles bij de Nederlandse voetbalploeg SVF Cothen na een “ludieke actie” van de vrouwenploeg. Tijdens een uitstapje besloten de dames immers enkele pikante foto’s te laten nemen van hen als groep op een brandweerwagen. Het was niet de bedoeling dat de foto's openbaar zouden worden gemaakt maar zoals dat anno 2017 gaat, verschenen de foto's al snel op sociale media. Toen de voorzitter op de website zijn visie gaf op de foto's, zat het er bovenarms op bij de sympathieke amateurvereniging...

Op bezoek bij de brandweer besloten de dames in kwestie collectief hun broek te laten zakken. Onderling werd afgesproken die foto's niet op sociale media te zetten. Maar dat gebeurde toch...

"Op zich kunnen we ons als bestuur best nog een beetje indenken dat zoiets gebeurd", aldus voorzitter Kees Mocking. "Je bent in feeststemming en zo kom je soms tot spontane en meestal niet verstandige acties. Toch zijn we er als bestuur niet blij mee. Het vervelende anno 2017 is namelijk dat foto’s in no-time de digitale snelweg op gaan. Het is een illusie om te denken dat dergelijke foto’s niet verder verspreid worden. Kortom: best vervelend dus. Ten eerste voor enkele dames die hier toch iets anders (lees: behoudender) over denken en ten tweede voor S.V.F. als club. Want laten we wel wezen: het is gewoon niet goed voor de club dat dit zo gelopen is."

Na een gesprek met de dames in kwestie, kwam de voorzitter tot het besluit dat "het niet acceptabel is dat er nog verder aandacht wordt besteed aan deze actie". De dames in kwestie mogen met derden niet meer over de foto's praten en de foto's mogen niet voor andere activiteiten gebruikt worden: "Er zijn echt ouders die nog even de wenkbrauwen zullen fronsen voordat ze hun dochtertje van 6 a 7 jaar bij S.V.F. zullen laten voetballen..."

PR-voorzitter dient ontslag in

Zaak afgehandeld dus, dacht de voorzitter. Tot de PR-voorzitter op het artikel in kwestie reageerde en prompt zijn ontslag indiende omdat hij zich "volledig niet kon vinden" in het artikel van de voorzitter.

De bal was meteen weer aan het rollen en enkele meisjes mengden zich in de discussie: "Wat hebben wij gelachen en gek gedaan. De veel besproken foto is echter, helaas, zonder onze goedkeuring en achter onze rug om viraal gegaan. Het belangrijkste wat wij willen meegeven is dat dit nooit onze intentie is geweest. Social media zijn helaas te machtig om de ‘’vervelende situatie’’ die is ontstaan nog te stoppen. Wat wij als team enkel nog willen meegeven: ga verstandig met je eigen en andermans foto’s om. Desondanks zijn wij trots op ons team en de resultaten die wij het afgelopen seizoen hebben behaald."