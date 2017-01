Zwaaide man die bewust voetgangers doodreed in Melbourne voordien naar de camera tijdens live-verslag op tv?

Was de man die vrijdag in de Australische stad Melbourne meerdere voetgangers aanreed voordien live op tv te zien? Zo lijkt het wel. Meer nog: hij zwaaide naar de camera.

Tijdens een live-verslag van het Australische 9 News over een ongeval in de buurt, stopt er achter de verslaggeefster een rode auto. De man in de auto opent zijn raampje en zwaait naar de camera, met een rode pet in zijn handen. Een tiental seconden later rijdt de man weer weg met zijn donkerrode wagen, waarna de verslaggeefster nog even achterom kijkt.

Dat was een aantal uren voor een donkerrode wagen in de Bourke Street Mall tientallen voetgangers aanreed. Minstens 3 mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie een baby. Zo'n twintig anderen zijn gewond. Daarbij zijn zeker 4 kinderen.

De man zou met opzet zijn ingereden op de voetgangers, maar er zou geen link zijn met terreur. De bestuurder van de wagen werd intussen opgepakt.