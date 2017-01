Dokter Gyselbrecht moet niet naar assisen in zaak Kasteelmoord

De zaak van de zogenaamde Kasteelmoord komt niet voor het hof van assisen, maar wel voor de correctionele rechtbank. Dokter André Gyselbrecht en drie andere verdachten verschijnen dus niet voor een volksjury, zoon Peter Gyselbrecht wordt buiten vervolging gesteld. Dat heeft de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) vrijdag beslist.

De Brugse raadkamer oordeelde eerder dat dokter Gyselbrecht samen met drie andere verdachten voor assisen moet verschijnen, maar het Brugse parket tekende daar beroep tegen aan. Ook het parket-generaal bepleitte dat de hele zaak beter voor een beroepsrechter behandeld kan worden. Dat advies wordt nu dus ook gevolgd.

In totaal zullen nu vier verdachten voor de rechter verschijnen: André Gyselbrecht, Pierre Serry, Evert de Clercq en Roy Larmit. Peter Gyselbrecht gaat dus vrijuit. Hij heeft altijd zijn onschuld uitgeschreeuwd. Naar eigen zeggen voelde hij zich machteloos toen het parket hem toch nog wilde vervolgen voor de moord op Stijn Saelens. Als reactie daarop lekte Gyselbrecht telefoontaps uit het onderzoek aan de VRT-nieuwsredactie. Hij zat in 2012 ruim een half jaar in voorhechtenis.

Het is nog niet duidelijk wanneer het dossier, dat meer dan 60.000 pagina’s telt, voor de rechtbank kan worden gebracht.

De Kasteelmoord in het kort:

Slachtoffer Stijn Saelens. Foto: Belga

Op 31 januari 2012 verdween Stijn Saelens uit zijn kasteel in Wingene. Het lichaam van de kasteelheer werd twee weken later teruggevonden in een bos in Maria-Aalter. Al snel kwam zijn schoonvader André Gyselbrecht als mogelijke opdrachtgever in beeld. Bij het beramen van de feiten zou de dokter uit Ruiselede zijn vriend Pierre Serry als tussenpersoon hebben ingeschakeld. Volgens het parket speelde ook Peter Gyselbrecht een rol in de plannen om Stijn Saelens uit de weg te ruimen.

De ondertussen overleden Eindhovenaar Antonius van Bommel werd eind januari 2013 ontmaskerd als uitvoerder van de kasteelmoord. Zijn neef Roy Larmit zou hem die bewuste dag naar het kasteel gevoerd hebben. Bij het ronselen van de huurmoordenaar zou ook de Zeeuw Evert de Clercq een rol gespeeld hebben.