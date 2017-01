Officieel: Lasse Nielsen verlaat AA Gent

De Deense verdediger Lasse Nielsen verlaat AA Gent en trekt naar de leider in de Zweedse competitie, Malmö FF. Dat maakte de Zweedse ploeg vandaag officieel bekend. Nielsen (29) verlaat Gent na 2,5 seizoenen en tekende bij Malmö een contract tot 2020.

De huidige coach van Malmö, Magnus Pehrsson, had Nielsen nog onder zijn hoede bij het Deense Aalborg. De leider in de Zweedse competitie wilde zijn defensie versterken en Nielsen was een topprioriteit.

De Deense centrale verdediger stond in Gent soms ter discussie door individuele fouten – onlangs nog twee in de topper tegen Anderlecht – maar kende ook uitstekende periodes bij de Buffalo’s, met name in het kampioenenjaar. Bij AA Gent had hij nog een contract dat tot juni 2018 liep.