Antwerp boekt vierde zege op rij

Na de scalp van Lommel, Roeselare en Cercle zette Antwerp zaterdagavond in eigen huis OH Leuven opzij. De Great Old had de controle over de wedstrijd en legde na doelpunten van Dierckx en Dom de 2-0 eindstand vast. Hiermee blijft het in de tweede periode van 1B leider.

Antwerp had er na 45 minuten voetbal een goede eerste helft opzitten tegen OH Leuven. De Great Old was meestal baas, alhoewel ook de Leuvenaars af en toe een beetje de neus aan het venster staken. De Bosuil zag bij momenten veel druk naar voren, die best voor wat gevaar zorgde. Vooral Dierckx en Dequevy stonden scherp. Maar goals leverde dat eerst niet op. Tot Dequevy even voorbij het halfuur leep Dierckx binnendoor stuurde. De flankaanvaller kapte zich mooi vrij naar het centrum van de Leuvense zestien en mikte het leer voorbij Henkinet. Ook nadien bleef Antwerp gevaarlijk voor de dag komen, maar 2-0 werd het niet meer.

Vijf minuten na rust kwam de thuisploeg goed weg. Houdret legde het leer voorbij Debaty, maar de dwarsligger stond in de weg. De bezoekers bleven de druk opvoeren, maar Antwerp zette de scheve situatie recht en werd daar in de 73ste minuut voor beloond. Middenvelder Dom lukte van ver de 2-0.

Door de overwinning springt Antwerp naar de top van de ranglijst in de tweede periode over Lierse, dat eerder 1-1 speelde tegen Cercle Brugge. De Great Old kan zondag vanuit de luie zetel toekijken tot wat Roeselare (nog) in staat is. Dennis Van Wijk vergaarde met zijn nieuwe club OH Leuven geen punten en blijft in de onderste regionen van het klassement hangen.

EINDSTAND. Antwerp - OH Leuven 2-0

