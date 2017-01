Lierse komt niet verder dan gelijkspel tegen Cercle Brugge

Bertaccini en Poelmans gaan in duel. Foto: GMAX

Lierse heeft zaterdag tegen Cercle Brugge geen driepunter uit de brand kunnen slepen. Na negentig minuten bleef het na doelpunten van bezoeker Kis en thuisspeler Buysens 1-1. Iets waar beide ploegen bijster weinig mee opschieten.

Lierse en Cercle Brugge gingen zonder goals de rust in. Op een erg gladde grasmat waren de kansen schaars. Vinck verontruste even zijn eigen ploeg, maar Vanhamel bracht redding en aan de overzijde veegde Bourdin een lobje van Masika van de doellijn. Gaandeweg ontwikkelde Lierse wel meer druk, maar verder dan wat halve kansen kwamen de Pallieters niet.

Na de pauzewas het voornamelijk Cercle Brugge dat het hoge woord voerde. Een doelpunt van Kis werd al gauw afgekeurd en diezelfde Kis liet een wenkende kans van dichtbij onbenut. De derde keer was toch de goede voor de invaller, toen hij op assist van Yagan alleen voor doel opdook en Vanhamel vloerde. Wat later trof ook Naudts nog een keer het kader. Gaandeweg oefende Lierse toch opnieuw wat druk uit. Dat leidde tot de gelijkmaker, toen Buysens een vrijschop van Benson ongehinderd in doel mocht koppen. Verder kwamen beide teams niet meer.

Door het gelijkspel komt Lierse in de tweede periode op gelijke hoogte met leider Antwerp, die zaterdagavond thuis OHL ontvangen. Ook Cercle Brugge schiet niet veel op met het punt. De Vereniging telt vijf punten achterstand op de koplopers.

EINDSTAND. Lierse - Cercle Brugge 1-1

Herbeleef hieronder de wedstrijd: