Standard rondt komst van Roemeens international Razvan Marin af

Standard heeft zijn opvolger voor Adrien Trebel officieel beet. Roemeens international Razvan Marin (20) kwam voor zo’n 2,4 miljoen euro over van FC Viitorul. Standard maakte de duur van het contract niet bekend maar naar verluidt zou hij tot medio 2021 hebben getekend in Luik.

Marin staat in Roemenië te boek als een groot talent. Al op zijn zeventiende debuteerde hij in de hoofdmacht van FC Viitorul, de club waar levende legende Gheorghe Hagi hoofdtrainer is. Op zijn 20ste heeft Marin al 82 wedstrijden op het hoogste niveau op de teller. In oktober vorig jaar debuteerde de jonge middenvelder met glans voor de nationale ploeg in de WK-kwalificatiematch tegen Armenië (0-5). Hij scoorde en gaf een assist. Volgens de Roemeense media genoot Marin ook belangstelling van clubs als Ajax, Zenit, Roma en Steaua Boekarest.

De jonge middenvelder wordt bij Standard verondersteld de leemte op te vullen die voormalig kapitein Adrien Trebel naliet. De Fransman maakte afgelopen zondag verrassend de overstap naar aartsrivaal Anderlecht.

“Grote Europese clubs toonden interesse”

“Razvan is een zeer veelbelovende en talentvolle jonge middenvelder”, aldus technisch directeur Olivier Renard. “Meerdere grote Europese clubs toonden reeds interesse in hem, maar Razvan geraakte overtuigd van ons project en ziet in Standard de Liège de ideale club om een nieuwe stap te zetten in zijn carrière. Hij kijkt ernaar uit om onze competitie te ontdekken en de ploeg te helpen om haar doelstellingen waar te maken.”