Beerschot Wilrijk boekt tiende (!) zege op rij en vergroot kloof met Deinze

Beerschot Wilrijk heeft voor een huzarenstukje gezorgd. Op bezoek bij Hamme boekten De Mannekes al hun tiende overwinning op rij. De Antwerpenaren kwamen eerst op achterstand via Romero, maar draaiden de scheve situatie recht via goals van Maes en Placca.

Het moeilijk bespeelbare veld zorgde in het wedstrijdbegin voor slordig voetbal. Beerschot Wilrijk kon voor het eerst de deur aan het venster steken met kansjes voor Geudens en Messoudi, maar Hamme kwam verrassend op voorsprong via Romero. De bezoekers hielden hun dominante spelopvatting aan en bleef zoeken naar de gelijkmaker. Net voor de koffiepauze was het raak: Geudens legde het leer goed breed en Maes hoefde enkel binnen te tikken voor de 1-1.

In de tweede helft voerden De Mannekes de forcing verder door. Messoudi, Losada en Rusu probeerden, maar faalden in hun opzet. De ingevallen Placca bracht de nodige schwung in het elftal en zorgde negen minuten voor affluiten voor de ultieme bevrijding. Messoudi bediende Placca, die de 1-2 voorbij De Vroe schoof. Beerschot Wilrijk bleef het balbezit opeisen en tikte de wedstrijd rustig uit.

Door de indrukwekkende 30 op 30 en het verlies van naaste achtervolger Deinze (2-0) telt Beerschot Wilrijk met zijn puntentotaal van 49 nu al 14 punten voorsprong aan de top van het klassement in de Eerste Klasse Amateurs. Hamme blijft hangen op een stekje in de middenmoot en moet tevreden zijn met een tiende plaats.

EINDSTAND. Hamme - Beerschot Wilrijk 1-2

