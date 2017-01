Het waanzinnige nieuwe stadion van Tottenham: glazen spelerstunnel en eigen brouwerij

Tottenham Hotspur heeft donderdag exclusieve beelden onthuld van het nieuwe stadion waarin de Premier League-club aan de start van het seizoen 2018-2019 voor het eerst denkt/hoopt te spelen. Voor slechts 866 miljoen euro krijgen de Spurs een nieuw thuis voor 61.000 fans, die zullen kunnen genieten van extraatjes zoals een eigen brouwerij en bakkerij.

De aanwezigen op de voorstelling donderdagavond kregen de kans om via een Virtual Reality-bril nu al zelf “rond te lopen” in het nieuwe White Hart Lane. Pour la petite histoire: ook de aanwezige spelers probeerden de VR-ervaring uit, maar middenvelder Moussa Sissoko moest zijn rondleiding al snel afbreken omdat hij zich “zeeziek” voelde. Begrijpelijk: je wordt aan hoge snelheid door het Noord-Londense architecturale pareltje gekatapulteerd, terwijl je wordt gebombardeerd met feiten over “’s werelds technologisch meest geavanceerde stadion”.

???? Hugo Lloris and @ChrisEriksen8 were among the players to check out our new stadium through virtual reality! ???? #SpursNewStadium pic.twitter.com/GZ0QXRnmjI — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 20 januari 2017

Het nieuwe White Hart Lane Foto: Tottenham Hotspur FC

Enkele weetjes: het wordt met 61.000 zitjes het grootste stadion in Londen, op Wembley (90.000) en rugby-stadion Twickenham (82.000) na, maar groter dan dat van Chelsea (41.000) en vóóral: dat van aartsrivaal Arsenal (60.000). Met een tribune van 17.000 zitjes krijgt het stadion bovendien de grootste “supportersmuur” in Groot-Brittannië, geïnspireerd door “die Gelbe Wand” van Borussia Dortmund. Door de tribunes achter de doelen te behouden voor “gewone fans” hoopt de club dan ook een evenwicht te vinden tussen winstgevendheid en die typische Engelse sfeer.

?? ?? The west stand of our new stadium is taking shape... ?? ?? #SpursNewStadium pic.twitter.com/xC1gmvy13I — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 20 januari 2017

Het veld is inschuifbaar Foto: Tottenham Hotspur FC

Eigen brouwerij

Het hele project kost 750 miljoen pond (zo’n 866 miljoen euro). Voor die prijs krijgen de Spurs - we citeren - “72.000 vierkante meter beton, 12.000 potten verf, 1621 deuren, 729 trappenhallen, een eigen bakkerij, de “Tottenham Experience” (clubmuseum en -shop) en een intrekbaar veld zodat het stadion ook gebruikt kan worden voor concerten.” Dat is uiteraard zonder het Lilywhite House (het al opgeleverde gebouw voor het clubmanagement), het hotel met 180 kamers, de 579 nieuwe huizen, supermarkt, technische universiteit, faciliteiten voor extreme sports en een kliniek voor de bevolking van de wijk rond het stadion meegerekend. Grotendeels toegevingen die de club moest doen om het bouwproject erdoor te krijgen...

Het stadion kan ook gebruikt worden voor concerten... Foto: Tottenham Hotspur FC

...of American Football-stadion Foto: Tottenham Hotspur FC

Het meest winstgevende compartiment wordt zonder twijfel de clubbrouwerij, een wereldwijde primeur: in een eigen microbrouwerij zullen 1 miljoen pinten gebrouwen worden per jaar, via een systeem dat 10.000 pintjes per minuut kan tappen, zal dat gerstenat naar de dorstige Spurs-fans gebracht worden.

Foto: Tottenham Hotspur FC

Die moeten trouwens niet vrezen dat de geest van het oude White Hart Lane volledig verloren zal gaan: net als in het huidige stadion blijven de eerste rijen amper vijf à acht meter van de zijlijn verwijderd.

Foto: Tottenham Hotspur FC

Naast de spelerstunnel

Een primeur in Europa wordt de “Tunnel Club”: die geeft (puissant rijke) supporters de kans om vanuit een sjieke bar net voor de aftrap (gescheiden door een glazen wand) oog in oog te staan met de beide elftallen in de spelerstunnel (een ideetje waar ook Manchester City trouwens aan werkt). We kunnen wie daarvoor vreesde geruststellen: de spelers zullen niet uit hun concentratie gehaald worden, want het betreft een éénrichtingsspiegel.

De spelerstunnel vanuit de “Tunnel Club” Foto: Tottenham Hotspur FC

Foto: Tottenham Hotspur FC

Foto: Tottenham Hotspur FC

Leden van de club kunnen de wedstrijd daarna volgen vanuit verwarmde zitjes in de rijen net achter de dug-out. Spurs-coach Mauricio Pochettino noemde dat gisteren met een glimlach een “gevaarlijk” idee: de Argentijn was al betrokken bij verschillende opstootjes in en rond de spelerstunnel... “Er gebeurt daar veel, hoor”, aldus Pochettino. “Maar ik kan jullie niet vertellen wat. Daarvoor moeten jullie een kaartje kopen.” Die eer is wel enkel weggelegd voor de 104 gelukkigen wie 57.000 euro op overschot heeft: zoveel kosten twee toegangstickets (die enkel als paar te koop zullen zijn): 22.000 euro voor de kaartjes zelf, en een eenmalige ledenbijdrage van 35.000 euro.

Kaas met gaten

Dat zijn niet eens de duurste zitjes in het stadion. Twee toegangskaartjes voor “Club H” kosten 70.000 euro. Al was de club snel om te benadrukken dat dat goedkoper is dan de duurste formule bij rivaal Arsenal! Er zijn 176 plaatsjes beschikbaar voor Club H, waar je voor de wedstrijd een maaltijd in een restaurant met Michelin-ster geserveerd krijgt. Uiteraard zijn daarbij een exclusieve sommelier en “kaas-ober” beschikbaar. Hopelijk voor Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en de Spursfans serveren ze in het nieuwe Tottenham-stadion geen kaas met gaten...

Toegang tot “Club H” is enkel weggelegd voor wie 70.000 euro wil neertellen Foto: Tottenham Hotspur FC

De glazen wand aan de buitenkant van het stadion doet denken aan de Ghelamco Arena van AA Gent Foto: Tottenham Hotspur FC

