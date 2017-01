TRANSFERGERUCHTEN. Carrasco naar Londen, Courtois naar Madrid?

Het is relatief stil op de internationale transfermarkt. Nochtans komt de deadline van 31 januari steeds dichterbij. En dus houdt de internationale pers zich vooral bezig met het uitmelken van geruchten. En daar ontsnappen ook enkele Rode Duivels niet aan.

Het is uitkijken hoeveel spelers de komende dagen nog voor de Chinese yuans zullen kiezen. De volgende naam die gelinkt wordt aan een transfer naar China is Ashley Young. De 31-jarige winger van Manchester United zou in het verre oosten meer dan 18 miljoen euro per jaar kunnen gaan verdienen bij Shandong Lueng, de club van Graziano Pelle. Dat staat te lezen op de cover van The Mirror. Man United zou 11,5 miljoen euro willen voor Young.

Diego Costa zou dan weer bij Chelsea blijven. De leider in de Premier League wil zijn goalgetter te allen prijze in Londen houden. Costa heeft een waanzinnige aanbieding uit China op zak, maar mag dus niet vertrekken. De Daily Star ging een kijkje nemen aan Stamford Bridge en zag dat Costa figureerde in de nieuwe advertenties op de muren van het stadion. Oscar, die naar China verkaste, werd overal overplakt.

Moest Diego Costa toch vertrekken naar China, dan suggereert El Mundo Deportivo de naam van Yannick Carrasco als mogelijke vervanger. Een vreemde keuze aangezien Carrasco geen diepe spits is. Bovendien heeft de Rode Duivel nog een contract tot 2022 bij Atletico en een opstapclausule van 100 miljoen euro. Volgens de Spaanse krant houden ook Bayern München en PSG de prestaties van Carrasco nauwlettend in de gaten.

Atletico Madrid zou wel eens enkele moeilijke transfermaanden tegemoet kunnen gaan. Het meest hardnekkige transfergerucht op dit moment in Engeland is de mogelijke overgang van Antoine Griezmann naar Manchester United. De transfer van de Franse spits van Atletico Madrid zou niet voor de wintertransferperiode maar voor komende zomer zijn. Griezmann heeft net zoals Carrasco een transferclausule van 100 miljoen euro, maar die zou Manchester United niet afschrikken. Man United mag zich immers sinds gisteren de rijkste voetbalclub ter wereld noemen. En Atletico Madrid kan het geld goed gebruiken om de schulden van zijn gloednieuwe peperdure stadion stilaan af te betalen. Volgens The Independent zou Griezmann al een akkoord hebben met Manchester United over zijn rugnummer en zijn loon.

Manchester United lonkt ook naar Bernardo Silva van Monaco. De aanvallende middenvelder breekt dit seizoen helemaal door in de Ligue 1. De 22-jarige Silva komt uit de befaamde academie van Benfica en José Mourinho zou volgens de Daily Mail hoog oplopen met zijn jonge landgenoot.

Dimitri Payet lijkt nu echt wel op weg naar de uitgang bij West Ham. De flamboyante Franse middenvelder met de gouden traptechniek zou volgens The Sun geband zijn uit de Whatsapp van het team en niet uitgenodigd zijn voor een avondje uit met de spelers. Ook zou de auto van Payet aangepakt zijn door vandalen. De 29-jarige Payet flirt al een tijdje openlijk met Olympique Marseille, maar West Ham-coach Bilic liet Marseille weten dat ze minstens 34 miljoen euro op tafel zullen moeten liggen voor Payet. Marseille deed eerder al een bod van 22 miljoen euro.

Galatasaray zou dan weer Tottenham willen verlossen van miskoop Vincent Janssen. Maar de Nederlandse spits wil zich blijkbaar graag kostte wat het kost nog minstens een half jaar bewijzen bij de Spurs.

En als uitsmijter melden we u ook nog dat de Engelse kranten een mogelijke transfer van Thibaut Courtois naar Real Madrid niet loslaten. De belangrijkste reden voor een vertrek uit Londen van onze nationale doelman zou zijn vrouw en kind zijn, zo menen ze over Het Kanaal. Courtois heeft immers nog een huis in Spanje en zijn Spaanse vrouw zou graag permanent in eigen land wonen. Dat meldt onder meer The Guardian. De geruchten rond Courtois en Real Madrid doen al jaren de ronde. Of het volgende zomer er wel van komt?