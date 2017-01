Nieuwe transfers, stages in het buitenland, maar toch ligt Jupiler Pro League al bijna helemaal vast

De Jupiler Pro League trapt vanavond weer af. Nog negen matchen vol spanning, denkt u ongetwijfeld, want de strijd om een plek bij de eerste zes woedt volop. En al die nieuwe transfers en dure oefenstages, die zullen ploegen wel vanuit het niets richting Play-off 1 of redding katapulteren, niet? Niet dus: sinds de invoering van de play-offs in het seizoen 2009-2010 vonden er de laatste negen matchen nog maar zelden verschuivingen plaats.

Dat de eindstand van de reguliere competitie al grotendeels vastligt is best opmerkelijk. Dikwijls tonen ploegen na de winterstop een heel ander gelaat dan ervoor. Neem nu vorig jaar: Club Brugge legde de basis voor zijn titel na de winterstop. AA Gent schoot toen eerst nog imposant uit de startblokken met 2-0 en 0-3 zeges tegen Anderlecht en Standard. “Wie doet er iets aan AA Gent?”, kopte Sportwereld eind januari nog. Toch was het op het einde van de reguliere competitie Club Brugge dat eenzaam op kop stond na een knappe eindsprint: blauw-zwart pakte 24 op 27 waar AA Gent 17 op 27 haalde en Anderlecht zelfs afklokte op amper 14 op 27. Een voorbode van de Brugse titel.

Transferperiode en winterstages

Toch zijn er enkele constantes, zo blijkt uit de cijfers van de afgelopen jaargangen (zie tabel onderaan dit artikel). Ten eerste: wie na 21 speeldagen laatste staat, degradeert al bijna zeker -de voorbije zeven seizoen gebeurde dat liefst vijf keer. En wie zich na 21 speeldagen op de vijfde plek parkeerde, is statistisch gezien ook bijna zeker van deelname -enkel in 2010-2011 moesten de fans van KV Mechelen op de kin kloppen. Straffer nog: de afgelopen zeven seizoen vielen slechts zes ploegen die na 21 speeldagen bij de eerste zes stonden, uit de boot voor Play-off 1. Dat wil zeggen dat in 85% van de gevallen er niets verandert.

Een andere zekerheid is dat de ploegen die ergens rond de tiende plaats hangen in de Jupiler Pro League het minder doen na de winterstop. Zij doen niet meer mee voor Play-off 1, maar zijn toch ook al behoed voor degradatie. Niet toevallig waren Lokeren en STVV vorig seizoen daar de slechtste leerlingen van de klas met amper 7 en 5 puntjes uit de laatste negen matchen.

Met andere woorden: oefenstages en wintertransfers leveren interessant leesvoer op, de machtsverhoudingen liggen grotendeels al vast.

Niet representatief

Maar toch: we hebben het hier toch nog steeds over één derde van de reguliere competitie en uitschieters zijn altijd mogelijk -zowel in positieve als in negatieve richting. Zo haalde Westerlo vorig seizoen 14 punten in zijn laatste negen matchen, bijna evenveel als de 16 punten die het puurde uit de 21 voorafgaande partijen. De Kempenaars haalden zo evenveel punten uit hun laatste negen matchen als Anderlecht en konden zich na een heuse thriller net redden.

Of neem AA Gent: twee jaar geleden stond het negen speeldagen voor het einde van de reguliere competitie op tien punten van leider Club Brugge, na dertig speeldagen was die achterstand herleid tot drie -een mooie basis voor het behalen van de eerste landstitel.

En laat ons het inmiddels ter ziele gegane Germinal Beerschot niet vergeten. Dat stond in het seizoen 2009-2010 na 21 speeldagen vierde met 35 punten, om uiteindelijk pas tiende te worden met...precies evenveel punten. Opmerkelijk genoeg haalde het nog drie punten in die laatste negen matchen, maar omdat Moeskroen failliet ging verloor het er ook drie. Ook Standard verloor in die eerste race om Play-Off 1 dat felbegeerde ticket, Kortrijk en Sint-Truiden waren de lachende vijfde en zesde.

Stand na 21 speeldagen in de voorbije seizoenen

*de ploegen in het vet plaatsten zich voor Play-Off 1. De schuingedrukte ploegen degradeerden.

Huidige stand Jupiler Pro League

1. Club Brugge -43

2. Anderlecht -41

3. Zulte Waregem -40

4. Oostende -36

5. KV Mechelen -35

6. Charleroi -34

---------

7. AA Gent -32

8. Standard -31

9. Racing Genk* -28

10. Lokeren -24

11. Kortrijk -24

12. STVV -20

13. Eupen -20

14. Waasland-Beveren* -19

15. Westerlo -15

----------

16. Moeskroen -12

*speelden een match minder