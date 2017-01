Man dwingt vrouw om “haar af te knippen en naakt over straat te lopen om te bewijzen dat ze hem graag ziet”

Ze moest stoppen met werken en mocht haar familie en vrienden niet meer zien. Haar make-up koos hij voor haar. Om te bewijzen dat ze hem graag zag, moest ze ook meerdere keren naakt over straat lopen. Twee jaar lang zat Alice Keale vast in een gewelddadige relatie. Nu heeft ze een boek geschreven om anderen te helpen.

Alice Keale - een schuilnaam - had een veelbelovende carrière in een Britse galerij toen ze Joe ontmoette op het werk. Niet lang na hun eerste ontmoeting vroeg de man haar uit.

De eerste date met Joe leek wel recht uit een Hollywoodfilm te komen. “We wilden exact dezelfde dingen in het leven”, zegt Alice aan Mirror Online. “We hadden het die avond zelfs over trouwen en kinderen krijgen. Toen ik hem de volgende dag terugzag, was dat het begin van een zeer intense relatie.”

Neerwaartse spiraal

Joe wilde Alice elke dag zien. En na twee weken vroeg hij haar om bij hem in te trekken. Zij aarzelde geen seconde. Het voelde gewoon goed.

Maar enkele weken later ontaardde de relatie in een neerwaartse spiraal van geweld, misbruik en controle. Joe besliste dat ze hun wachtwoorden van hun computers en gsm’s moesten delen. Hij begon haar te ondervragen over haar verleden, haar seksuele ervaringen. Elke dag, elk uur.

“Ik raakte al snel geïsoleerd van mijn familie en vrienden”, zegt ze. “Al mijn contacten werden geregeld door Joe. Hij was heel slim en manipulatief. Ik kreeg zelfs geen toegang meer tot het internet.”

Naakt op straat

Na een tijd mocht Alice haar eigen make-up niet meer kiezen. Om te bewijzen dat ze van hem hield, moest ze zelfs haar haren helemaal kort knippen. Om diezelfde reden liet hij haar ook meerdere keren ’s avonds naakt of in haar ondergoed over straat lopen. “Alles om mijn liefde voor hem te bewijzen”, klinkt het.

Later begon ook het lichamelijke geweld. “Op een avond was hij me weer aan het ondervragen over banale dingen, toen hij plots opsprong uit het bed. Hij klemde zijn handen rond mijn keel en sloeg mijn hoofd tegen de grond. Ik dacht dat mijn schedel ging openbreken.”

Posttraumatische stressstoornis

Al die tijd durfde ze hem niet te verlaten. “Uit angst dat hij me zou vermoorden”, zegt Alice. “Hij vertelde me dat ik hem zo gemaakt had. Na een tijdje begin je dat ook te geloven.” Omdat haar ouders en zus onraad begonnen te ruiken, hadden ze de politie verwittigd. Maar Alice ontkende iedere keer zelf dat er iets mis was.

Pas na twee jaar kwam er een einde aan de gewelddadige relatie. “Joe zei me dat ik hem ziek had gemaakt. Aan de telefoon besliste hij dat hij er genoeg van had. Na twee jaar vol geweld. Ik was razend en verdrietig tegelijk. Maar het had erger kunnen aflopen.”

Vier maanden lang kwam Alice haar bed niet uit. Ze was depressief en had een posttraumatische stressstoornis. Pas nu - vier jaar na de feiten - durft Alice haar leven als dertiger weer op te bouwen. De vrouw heeft net ook een boek ‘If You Love Me’ geschreven over haar ervaringen. “Ik denk nog altijd aan de gruwel. Iedere dag”, klinkt het.