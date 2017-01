Eén jaar voorwaardelijk voor valse bommelding bij Kinepolis Hasselt: “Allah kaboem, Allah kaboem. No just kidding”

Hasselt - Een 21-jarige man uit Beringen is vrijdag door de Hasseltse correctionele rechtbank tot 1 jaar voorwaardelijke celstraf veroordeeld voor een valse bommelding. Hij belde op 3 december 2015 rond 21.45 uur vanuit Marokko naar Kinepolis in Hasselt.

Over de telefoon zei hij: “Allah kaboem, Allah kaboem. No just kidding”. Aan het uitstel voor de celstraf zijn voorwaarden verbonden. Hij moet therapie volgen voor zijn persoonlijkheidsproblemen en verder begeleid blijven werken.

Tijdens het telefoontje zaten 175 bezoekers in de bioscoop. Ook drie horecazaken werden ontruimd. Het bizarre telefoontje werd een drietal weken na de aanslagen in Parijs gepleegd. De jongeman verbleef in Marokko.

“Legende in Hasselt”

Op zijn proces verklaarde hij zich niet meteen te herinneren wat hij gezegd had tijdens het telefoontje. Hij had achteraf aan een leerkracht op school verteld dat hij een legende was in Hasselt, waarbij hij beelden toonde van het journaal op een regionale zender. Hij maakte zich sterk dat hij niet getraceerd kon worden. De politie had hem tot tweemaal toe proberen terugbellen, maar uit schrik beantwoordde hij de oproepen niet.

Hij betuigde zijn spijt in de rechtbank. De Beringenaar zei dat het een grap was. Volgens de rechtbank kon zijn boodschap niet anders geïnterpreteerd worden dan de aankondiging van een terreuraanslag met explosieven. IS gebruikt immers “Allahu Akbar” als strijdkreet bij aanslagen.

Kinepolis Group stelde zich burgerlijke partij en vroeg 18.710 euro, maar die schadeclaim werd afgewezen wegens gebrek aan bewijsstukken. De proceskosten bedragen 1.791 euro.