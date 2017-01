Januzaj: “Pogba wil me terug bij United”

Adnan Januzaj (21) is opnieuw een voetballer. Hij staat elke week in de basis bij Sunderland waar hij wordt uitgeleend door Manchester United. Als het van zijn jeugdvriend Paul Pogba afhangt speelt hij volgend seizoen weer in Old Trafford. Dat vertelt Januzaj in een interview met ons magazine Fan.

"Paul was als een broer voor mij”, zegt Januzaj. “We woonden naast elkaar in Manchester en we waren altijd samen. We gingen bij elkaar eten of speelden op de Play Station. Er was een echte klik en vriendschap tussen ons.”

Pogba was twee jaar ouder dan Januzaj en debuteerde in 2012 bij de A-ploeg. Maar onenigheid over een contract en misschien wel een gebrek aan vertrouwen dreven hem naar Juventus. Vier jaar later zou United hem voor het recordbedrag van meer dan 100 miljoen euro terughalen. En werden Janzuaj en Pogba tijdelijk herenigd. Tot de Belg te horen kreeg dat de club hem wilde uitlenen aan Sunderland. En beide “broers” opnieuw werden gescheiden.

“Paul is een grote speler”, zegt Januzaj. “Hij heeft een andere keuze gemaakt maar uiteindelijk is hij geslaagd en is hij teruggekeerd. Hij wil dat ik deze zomer terugkeer bij United. Maar ik zit nu bij Sunderland. Ik moet doen wat goed is voor deze club en me schikken naar de beslissingen van hogerhand. Ik ben prof en moet professioneel werken.”

Het contract van Januzaj loopt af in juni 2018. Diverse clubs, zoals Lyon en Marseille in Frankrijk, houden de ontwikkeling van de Kosovaarse Belg in de gaten. Als trainer José Mourinho hem in de zomer niet terugwil, is de kans groot dat hij vertrekt.

Januzaj sprak ook al met bondscoach Martinez. Hoe hij zijn toekomst bij de Rode Duivels ziet en wat er klopt van zijn weigering om voor de beloften te spelen kan u nu zaterdag lezen in het volledige interview in Fan, het gratis voetbalmagazine bij Het Nieuwsblad.

