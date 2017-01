Vier jaar na zijn debuut voor Manchester United gaat Adnan Januzaj voor het eerst akkoord met een interview voor Fan. Waarin hij meteen een hoop punten op de juiste i’s wil plaatsen. “Gelukkig ben ik mentaal sterk. De kritiek deert me niet.”

Een uurtje voor onze afspraak met Adnan Januzaj krijgen we een sms’je van Dirk De Vriese, zijn zaakwaarnemer. “Adnan zal naar jullie hotel komen. We doen het interview daar, want de security van United ...