Braziliaans toptalent op weg naar Standard

Het Braziliaanse toptalent Danilo Barbosa is op weg naar Standard. Dat werd bevestigd aan onze redactie. De 20-jarige middenvelder wordt gehuurd van Braga en werd op het WK U20 in 2015 verkozen tot tweede beste speler.

Danilo debuteerde in februari 2014 voor de Braziliaanse topclub Vasco Da Gama. Op dat moment zat hij al in de portefeuille van topmakelaar Jorge Mendes, die hem in juli 2014 naar het Portugese Braga stuurde. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan het Spaanse Valencia, dit seizoen aan de Portugese topper Benfica.

In Brazilië staat de verdedigende middenvelder bekend als een groot talent. Op het WK U20 van 2015 loodste hij zijn land als kapitein naar de tweede plaats en werd hij verkozen tot tweede beste speler van het toernooi, na Adama Traoré (Monaco, daarvoor onder meer Moeskroen) en voor Sergej Milinkovic-Savic (toen Racing Genk, nu Lazio).

Standard trok eerder al Razvan Marin en Filip Mladenovic aan (klik hier voor volledig transferoverzicht)