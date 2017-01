Zoo reageert op beelden van uitgehongerde beren: “Dat ze mager zijn betekent toch niet dat ze ongezond zijn?”

De beelden van deze graatmagere honingberen gingen de wereld rond. Dierenrechtenactivisten waren furieus en startten een petitie om de zoo waar de dieren verblijven, te sluiten. De zoo heeft nu gereageerd op de heisa door te zeggen dat “mager zijn niet betekent dat de dieren ongezond zijn of te weinig eten krijgen”.

Hoewel de beelden al dateren van mei 2016, vonden ze onlangs opnieuw hun weg naar het internet. In de video is te zien hoe de wel erg magere beren bezoekers van de zoo in het Indonesische Bandung smeken om eten. Uit medelijden, en in een poging de dieren in leven te houden, gooien die koekjes en snoepjes naar de beren.

Nu een petitie die oproept tot de sluiting van de zoo al bijna 400.000 handtekeningen gehaald heeft, mede dankzij de hernieuwde media-aandacht voor de beren, en dierenrechtenactivisten de zoo blijven bekritiseren, voelde die zich genoodzaakt om te reageren op de heisa.

“Betekent mager zijn dan ongezond zijn of niet genoeg voedsel krijgen?”, vraagt woordvoerder Sudaryo zich af. “Aan de andere kant, er vet uitzien betekent niet dat een dier gezond is. De dieren hier hebben genoeg voedsel, als je wil helpen, contacteer ons dan.”

Ook de secretaris-generaal van de Indonesische Zoo Associatie kwam de zoo te hulp. Hij bezocht de zoo en kon vaststellen dat alle dieren gezond zijn, zo vertelde hij. “De carnivoren zijn zelfs te dik.”

Ondertussen blijven de vurige commentaren binnenstromen: “Wat denk je ervan om jezelf uit te hongeren en te zien of je jezelf nog steeds gezond kan noemen?” vraagt iemand zich af. “Dun tot op het punt dat je ribben ziet, is ongezond. Sudaryo’s verdediging was zo belachelijk dat ik even dacht dat het van een politicus kwam”, reageert een andere op de beelden.

Het is dan ook niet de eerste keer dat de zoo in opspraak komt. Eerder in 2016 kwam de zoo al in een mediastorm terecht nadat een foto van hun stervende Sumatraanse olifant, vastgeketend en schijnbaar huilend op de grond, de wereld rondging. De zoo had toen blijkbaar al een jaar lang geen vaste dierenarts meer in dienst, nochtans een verplichting voor elke zoo.