Michel Preud’homme: “Nog versterking op de flank”

Club Brugge start zondag zijn tweede seizoenshelft met een moeilijke verplaatsing naar Standard. Michel Preud’homme is op zijn hoede. Zeker omdat hij krap zit in de verdediging.

Brandon Mechele vertrok naar Sint-Truiden, Ricardo Van Rhijn is nog geblesseerd “Ik weet uit ervaring dat De Bock indien fit snel inzetbaar is. Hij traint alles mee”, aldus Michel Preud’homme. Maar ook een driemansdefensie is een mogelijkheid. We hebben ze al enkele keren gebruikt, zoals thuis tegen Panathinaikos. Ook nieuwkomer Palacios is goed bezig op training.” Naast Van Rhijn behoren ook Limbombe en Claudemir zondag niet tot de wedstrijdkern. “Claudemir heeft rust nodig na een wonde die hij heeft opgelopen op training.”

Preud’homme is tevreden over de wintertransfers die Club Brugge tot nu toe deed . “Lex Immers heeft ervaring en pikt de zaken makkelijker op. En zoals gezegd is ook Palacios goed bezig. Maar we willen ons ook nog op de flank versterken. We hebben een bepaald profiel daarvoor voor ogen.”

Preud'homme reageerde ook nog even kort over het transfergerucht dat voormalig Club-doelman Mathew Ryan interesse zou genieten van Anderlecht. "Dat moet Ryan voor zichzelf uitmaken. Hij was hier een kind van het huis, maar in het voetbal gelden andere waarden en normen"

Zondag wacht de verplaatsing naar Standard. De Rouches lijken na het vertrek van Trebel toch verzwakt. “Standard heeft meer goeie spelers dan Trebel alleen. Cissé en Enoh kunnen ook op het middenveld spelen”, relativeert Preud’homme, die ook wijst op het zware programma van Club Brugge. “Ik ga het nog eens herhalen, vergeet het niet: ons programma is écht moeilijk na de winterstop. We kijken niet naar de rest, we hebben doelen voor ogen en moeten zelf ons werk doen. De mentaliteit, sfeer en arbeid was goed op winterstage. Maar dat moet zich nog vertalen in punten nu.”

Club Brugge neemt het in zijn laatste negen matchen van de reguliere competitie behalve tegen Standard onder meer nog op tegen AA Gent, Charleroi, Racing Genk en Zulte Waregem (bekijk programma hier).