Kansen voor jongeren op Brusselse arbeidsmarkt

De jongerenwerkloosheid in Brussel blijft dalen, maar bedraagt nog altijd 26 procent. Toch liggen er mogelijkheden, want diverse bedrijven in de hoofdstad bieden jongeren de kans om zich te ontwikkelen, onder meer via een interne opleiding. Paul Costea en Jeroen Debaecke waren atypische kandidaten. Maar ze grepen hun kans bij een beursvennootschap.

In 2016 trok Leleux Associated Brokers, een onafhankelijke beursvennootschap gevestigd in Brussel, vier nieuwe medewerkers aan, stuk voor stuk jonger dan 30 jaar en met een heel diverse achtergrond. Voor de meeste van hen is dit hun allereerste betrekking van onbepaalde duur. Naargelang hun evolutie binnen het bedrijf kunnen ze genieten van verschillende interne leertrajecten. Jobat sprak met twee van hen:

1. De schoolverlater

Paul Costea (26) volgde een opleiding aan het EPHEC ‘Haute Ecole Economique et Technique’, maar maakte zijn studie niet af. “Na een eerste professionele ervaring als administratief medewerker bij een bank, een opdracht van onbepaalde duur, en enkele interims ben ik sinds februari 2016 aan de slag op de afdeling effectenboekhouding bij Leleux”, vertelt Costea. “Ik ben meertalig Frans, Nederlands en Engels. Voorts heb ik een stevige kennis van Excel en van de Bloomberg Terminal. Dit computerprogramma geeft beroepsbeoefenaars op de financiële markt toegang tot realtime financiële gegevens, zoals beurskoersen en financieel nieuws, en de mogelijkheid om orders te plaatsen.”

Na een opleiding ‘afgeleide producten’ startte Paul als Security Database Officer. “Ik ben onder meer verantwoordelijk voor het controleren van transacties, een job die me zeer bevalt. De komende jaren heb ik in ieder geval voldoende uitdagingen om naar uit te kijken.”

